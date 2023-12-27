ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря

В среду, 27 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Брентфорд – Вулверхэмптон

2.00 – 3.68 – 4.12

21:30 Челси – Кристал Пэлас

1.71 – 4.12 – 5.35

22:15 Эвертон – Манчестер Сити

5.71 – 4.37 – 1.64

ХОККЕЙ

15:30 Финляндия U-20 – Германия U-20

1.05 – 12.20 – 24.00

20:30 Латвия U-20 – Канада U-20

50.00 – 29.00 – 1.02