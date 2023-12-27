Другие новости27 декабря 2023, 01:19 | Обновлено 27 декабря 2023, 01:25
35
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря
Важные события во всех видах спорта
27 декабря 2023, 01:19 | Обновлено 27 декабря 2023, 01:25
35
0
В среду, 27 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:30 Брентфорд – Вулверхэмптон
21:30 Челси – Кристал Пэлас
22:15 Эвертон – Манчестер Сити
ХОККЕЙ
15:30 Финляндия U-20 – Германия U-20
20:30 Латвия U-20 – Канада U-20
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 декабря 2023, 22:17 6
Майкл Грей раскритиковал украинского легионера за ошибки
Футбол | 27 декабря 2023, 00:02 7
С этого может начаться камбэк команды в сезоне
Футбол | 26.12.2023, 14:57
Бокс | 26.12.2023, 14:47
Футбол | 26.12.2023, 03:42
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.12.2023, 15:36 10
25.12.2023, 18:35 3
26.12.2023, 14:13 5
25.12.2023, 06:10 40
25.12.2023, 12:00 3
25.12.2023, 04:48 7
Биатлон
25.12.2023, 10:44 2