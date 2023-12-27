Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря
Другие новости
27 декабря 2023, 01:19 | Обновлено 27 декабря 2023, 01:25
35
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря

Важные события во всех видах спорта

27 декабря 2023, 01:19 | Обновлено 27 декабря 2023, 01:25
35
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В среду, 27 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Брентфорд – Вулверхэмптон

Favbet 2.00 – 3.68 – 4.12

21:30 Челси – Кристал Пэлас

Favbet 1.71 – 4.12 – 5.35

22:15 Эвертон – Манчестер Сити

Favbet 5.71 – 4.37 – 1.64

ХОККЕЙ

15:30 Финляндия U-20 – Германия U-20

Favbet 1.05 – 12.20 – 24.00

20:30 Латвия U-20 – Канада U-20

Favbet 50.00 – 29.00 – 1.02

По теме:
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 декабря
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 декабря
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 декабря
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Фаворит дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок сборной Англии: «Зинченко может стоить Арсеналу чемпионства»
Футбол | 26 декабря 2023, 22:17 6
Экс-игрок сборной Англии: «Зинченко может стоить Арсеналу чемпионства»
Экс-игрок сборной Англии: «Зинченко может стоить Арсеналу чемпионства»

Майкл Грей раскритиковал украинского легионера за ошибки

МЮ выдал невероятный камбэк с Астон Виллой, Хойлунд впервые забил в АПЛ
Футбол | 27 декабря 2023, 00:02 7
МЮ выдал невероятный камбэк с Астон Виллой, Хойлунд впервые забил в АПЛ
МЮ выдал невероятный камбэк с Астон Виллой, Хойлунд впервые забил в АПЛ

С этого может начаться камбэк команды в сезоне

«Феномен Довбика». Испанское издание разобрало путь Артема
Футбол | 26.12.2023, 14:57
«Феномен Довбика». Испанское издание разобрало путь Артема
«Феномен Довбика». Испанское издание разобрало путь Артема
ВИДЕО. Наоя Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира
Бокс | 26.12.2023, 14:47
ВИДЕО. Наоя Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира
ВИДЕО. Наоя Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира
Вратарь Барселоны: «Если ты согласишься стать вторым, то не будешь даже им»
Футбол | 26.12.2023, 03:42
Вратарь Барселоны: «Если ты согласишься стать вторым, то не будешь даже им»
Вратарь Барселоны: «Если ты согласишься стать вторым, то не будешь даже им»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карло Анчелотти больше не будет делить игровое время между Кепой и Луниным
Карло Анчелотти больше не будет делить игровое время между Кепой и Луниным
26.12.2023, 15:36 10
Футбол
Источник: один из самых дорогих игроков Днепра-1 покинет клуб
Источник: один из самых дорогих игроков Днепра-1 покинет клуб
25.12.2023, 18:35 3
Футбол
Триумфальное возвращение Свитолиной, успешный год Цуренко, 1-й титул Костюк
Триумфальное возвращение Свитолиной, успешный год Цуренко, 1-й титул Костюк
26.12.2023, 14:13 5
Теннис
Будет играть против Довбика, Цыганкова? Гранд Ла Лиги нацелился на Судакова
Будет играть против Довбика, Цыганкова? Гранд Ла Лиги нацелился на Судакова
25.12.2023, 06:10 40
Футбол
У Валлина выявлен перелом после боя с Джошуа
У Валлина выявлен перелом после боя с Джошуа
25.12.2023, 12:00 3
Бокс
ВИДЕО. В стиле Роналду. Сын Месси оформил гол бисиклетой за Интер Майами
ВИДЕО. В стиле Роналду. Сын Месси оформил гол бисиклетой за Интер Майами
25.12.2023, 04:48 7
Футбол
Биатлон. Сборная Украины определилась с составом на Кубок мира в Оберхофе
Биатлон. Сборная Украины определилась с составом на Кубок мира в Оберхофе
25.12.2023, 18:03
Биатлон
Фрэнк УОРРЕН: «Не знаю, что Уайлдеру теперь делать»
Фрэнк УОРРЕН: «Не знаю, что Уайлдеру теперь делать»
25.12.2023, 10:44 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем