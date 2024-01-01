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  4. ДЕВУШКА ДНЯ. Подруга Фритца – самая известная женщина в мужском теннисе
ATP
01 января 2024, 13:45 | Обновлено 01 января 2024, 13:52
1278
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Подруга Фритца – самая известная женщина в мужском теннисе

Морган Риддл нашла способ популяризировать теннис в социальных сетях

01 января 2024, 13:45 | Обновлено 01 января 2024, 13:52
1278
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Подруга Фритца – самая известная женщина в мужском теннисе
Инстаграм Морган Риддл

Морган Риддл, девушка известного американского теннисиста Тэйлора Фритца, вот уже два года создает контент, который знакомит ее подписчиков с местами и достопримечательности, которые посещают теннисисты.

Риддл предлагает свежий взгляд на то, каково это – быть частью теннисного тура без ограничений и обязательств, которые накладываются на профессионального спортсмена.

У Риддл более 400 000 подписчиков в TikTok и более 200 000 подписчиков в Instagram, и у нее есть основная аудитория, которой интересны ее материалы о моде, красоте и еде. Она свободно признается, что до встречи с Фритцем почти ничего не знала о теннисе, и ее объяснительные материалы о спорте привлекли внимание новых зрителей.

Отметим, что волна популярности накрыла Морган после выхода первого сезона документального сериала Netflix о теннисе «Брейк-пойнт». В августе в «Нью-Йорк Таймс» даже вышла статья о ней под названием «Самая известная женщина в мужском теннисе»

Этим летом Риддл даже пригласили вести серию передач на YouTube-канале Уимблдона под названием «Wimbledon Threads», в которой она рассказывала о том, во что были одеты участники турнира.

«Я очень довольна тем, что делаю, и зарабатываю хорошие деньги. Людям позволено делать любые суждения, которые они хотят. Очень часто люди высказывают свои предположения обо мне, а потом смотрят мой YouTube или слушают подкаст и говорят: «Боже мой, мы ошибались», – сказала Морган.

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Источник Tennis.com
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