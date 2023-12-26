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Англия
26 декабря 2023, 23:46 | Обновлено 26 декабря 2023, 23:53
840
0

Чемпионшип. Ипсвич остановил невероятную серию Лестера

Битва лидеров чемпионата

26 декабря 2023, 23:46 | Обновлено 26 декабря 2023, 23:53
840
0
Чемпионшип. Ипсвич остановил невероятную серию Лестера
Getty Images/Global Images Ukraine

В главном матче тура Чемпионшипа между собой сыграли лидеры Лестер и Ипсвич.

Лестер, который в минувшем сезоне вылетел из АПЛ, сейчас уверенно идет к возвращению в элиту. Однако во вторник команда потеряла очки в матче с Ипсвичем, который проигрывал, но сравнял счет в компенсированное время.

Для Лестера это лишь вторая ничья в сезоне и первая потеря очков после пяти кряду побед. Команда лидирует с 59 очками, у Ипсвича, который идет вторым, 53 пункта.

Топ-5 замыкают Саутгемптон, Лидс и Вест Бромвич.

Чемпионшип. 24-й тур

Ипсвич – Лестер 1:1
Голы: Морси, 90+3 – Мавидиди, 24

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Лестер Ипсвич Чемпионшип Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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