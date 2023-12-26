Чемпионшип. Ипсвич остановил невероятную серию Лестера
Битва лидеров чемпионата
В главном матче тура Чемпионшипа между собой сыграли лидеры Лестер и Ипсвич.
Лестер, который в минувшем сезоне вылетел из АПЛ, сейчас уверенно идет к возвращению в элиту. Однако во вторник команда потеряла очки в матче с Ипсвичем, который проигрывал, но сравнял счет в компенсированное время.
Для Лестера это лишь вторая ничья в сезоне и первая потеря очков после пяти кряду побед. Команда лидирует с 59 очками, у Ипсвича, который идет вторым, 53 пункта.
Топ-5 замыкают Саутгемптон, Лидс и Вест Бромвич.
Чемпионшип. 24-й тур
Ипсвич – Лестер 1:1
Голы: Морси, 90+3 – Мавидиди, 24
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