Чемпионшип. Ипсвич остановил невероятную серию Лестера

В главном матче тура Чемпионшипа между собой сыграли лидеры Лестер и Ипсвич.

Лестер, который в минувшем сезоне вылетел из АПЛ, сейчас уверенно идет к возвращению в элиту. Однако во вторник команда потеряла очки в матче с Ипсвичем, который проигрывал, но сравнял счет в компенсированное время.

Для Лестера это лишь вторая ничья в сезоне и первая потеря очков после пяти кряду побед. Команда лидирует с 59 очками, у Ипсвича, который идет вторым, 53 пункта.

Топ-5 замыкают Саутгемптон, Лидс и Вест Бромвич.

Чемпионшип. 24-й тур

Ипсвич – Лестер 1:1

Голы: Морси, 90+3 – Мавидиди, 24