Ингулец вернул полузащитника и рассчитывает еще на троих новичков

Как стало известно Sport.ua, один из лидеров Первой лиги, «Ингулец», начнет подготовку к весенней части сезона 15 января 2024 года.

Первый этап подготовки подопечных Владислава Лупашко пройдет в Петрово, а далее они планируют отправиться на сбор в Турцию, откуда вернутся 6 марта. Петровчане надеются, что необходимое разрешение на выезд получат, а на зарубежном этапе собираются сыграть 6-7 спаррингов.

«Ингулец» хочет подписать четырех новобранцев. Первым зимним новичком стал опытный полузащитник Сергей Панасенко. Кстати, он вернулся в Петрово после 7-летнего перерыва, а в последнее время защищал цвета «Вереса» и «Металлиста».

Больше не будут выступать за «Ингулец» один из лидеров команды Евгений Запорожец и арендованный у ковалевского «Колоса» Вячеслав Ставничий.

«Ингулец» настроен по итогам текущего сезона завоевать право вновь выступать в Премьер-лиге.

Пока что в его активе 42 очка и он занимает второе место в группе «Чемпионская» Первой лиги.