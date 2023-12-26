Сандерленд несется в АПЛ, Кухаревич сыграл впервые за 2 месяца

Сегодня, 26 декабря 2023 года, состоялись матчи 24-го тура английского Чемпионшипа.

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«Сандерленд» благодаря голу на 82-й минуте обыграл «Халл Сити» и поднялся в топ-6 Чемпионшипа. Это место гарантирует команде участие в плей-офф за попадание в АПЛ. Назарий Русин провел весь матч на скамейке запасных.

«Суонси» проиграл «Саутгемптону» с разгромным счетом 0:5. Николай Кухаревич вышел на поле на 12 минут. Это первое появление украинца с 21 октября.

Чемпионшип. 24-й тур. 26 декабря.

Халл Сити – Сандерленд – 0:1

Голы: Кларк, 82

Саутгемптон – Суонси – 5:0

Голы: Арибо, 17, Эдози, 48, Фрейзер, 74, 87, Адамс, 90+3