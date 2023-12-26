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Чемпионшип
26 декабря 2023, 20:51 |
950
0

Сандерленд несется в АПЛ, Кухаревич сыграл впервые за 2 месяца

26 декабря состоялись матчи 24-го тура Чемпионшипа

26 декабря 2023, 20:51 |
950
0
Сандерленд несется в АПЛ, Кухаревич сыграл впервые за 2 месяца
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Кухаревич

Сегодня, 26 декабря 2023 года, состоялись матчи 24-го тура английского Чемпионшипа.

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«Сандерленд» благодаря голу на 82-й минуте обыграл «Халл Сити» и поднялся в топ-6 Чемпионшипа. Это место гарантирует команде участие в плей-офф за попадание в АПЛ. Назарий Русин провел весь матч на скамейке запасных.

«Суонси» проиграл «Саутгемптону» с разгромным счетом 0:5. Николай Кухаревич вышел на поле на 12 минут. Это первое появление украинца с 21 октября.

Чемпионшип. 24-й тур. 26 декабря.

Халл Сити – Сандерленд – 0:1
Голы: Кларк, 82

Саутгемптон – Суонси – 5:0
Голы: Арибо, 17, Эдози, 48, Фрейзер, 74, 87, Адамс, 90+3

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Назарий Русин Николай Кухаревич Сандерленд Халл Сити Суонси Саутгемптон Чемпионшип чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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