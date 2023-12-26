«Нужно терпение и много труда»: Ротань – о причинах неудач Александрии
Специалист считает, что невозможно за 4-5 месяцев построить команду
Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань подытожил для официального клубного сайта первую часть сезона для его команды и обозначил причины неудачных выступлений александрийцев.
«Мы делаем ставку на молодых игроков. Хочется, чтобы в будущем мы стали сильной командой с амбициями. Работа продолжается, работать есть над чем.
А насчет результата... Построить команду за 4-5 месяцев просто невозможно. На это нужно время. А когда твои подопечные, почти вся команда – это молодые футболисты, – все вдвое сложнее. Нужно терпение и много труда, теория и практика.
Игрок должен четко выполнять указания тренерского штаба. И ничего удивительного нет, если футболист ошибается. Это нормально. Благодаря подобным ошибкам растет и команда, которую тренерский штаб хочет видеть в конечном итоге. На данном этапе оценивать команду еще слишком рано. Но мы надеемся, даже уверены, что футболисты будут улучшать качество своей игры и прогрессировать».
Напомним, что «Александрия» ушла на зимнюю паузу, набрав 16 очков в 16 матчах и занимая 11-е место в турнирной таблице. Возобновится УПЛ для александрийцев домашним поединком с донецким «Шахтером» (базовая дата – 24 февраля).
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