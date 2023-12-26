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  4. «Нужно терпение и много труда»: Ротань – о причинах неудач Александрии
Украина. Премьер лига
26 декабря 2023, 20:21 |
249
2

«Нужно терпение и много труда»: Ротань – о причинах неудач Александрии

Специалист считает, что невозможно за 4-5 месяцев построить команду

26 декабря 2023, 20:21 |
249
2
«Нужно терпение и много труда»: Ротань – о причинах неудач Александрии
ФК Александрия. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань подытожил для официального клубного сайта первую часть сезона для его команды и обозначил причины неудачных выступлений александрийцев.

«Мы делаем ставку на молодых игроков. Хочется, чтобы в будущем мы стали сильной командой с амбициями. Работа продолжается, работать есть над чем.

А насчет результата... Построить команду за 4-5 месяцев просто невозможно. На это нужно время. А когда твои подопечные, почти вся команда – это молодые футболисты, – все вдвое сложнее. Нужно терпение и много труда, теория и практика.

Игрок должен четко выполнять указания тренерского штаба. И ничего удивительного нет, если футболист ошибается. Это нормально. Благодаря подобным ошибкам растет и команда, которую тренерский штаб хочет видеть в конечном итоге. На данном этапе оценивать команду еще слишком рано. Но мы надеемся, даже уверены, что футболисты будут улучшать качество своей игры и прогрессировать».

Напомним, что «Александрия» ушла на зимнюю паузу, набрав 16 очков в 16 матчах и занимая 11-е место в турнирной таблице. Возобновится УПЛ для александрийцев домашним поединком с донецким «Шахтером» (базовая дата – 24 февраля).

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Руслан Ротань Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Александрия
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Перець
Нужно змінити тренера і прийде результат  наприклад  як у команди Дніпро
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BekXan
Так фізрук коментує свої провали
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