ФОТО. Беллингем пришел на матч Чемпионшипа понаблюдать за игрой брата

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем воспользовался небольшой паузой в чемпионате Испании и приехал в родную Англию. Футболист не упустил возможность посетить футбольный матч, а именно поединок Чемпионшипа между «Халл Сити» и «Сандерлендом».

Дело в том, что в составе «черных котов» вместе с Назарием Русиным выступает младший брат Джуда – 18-летний Джоб Беллингем. В отличие от украинца, просидевшего на лавке запасных, Джоб отыграл весь матч и помог гостям одержать победу – 1:0.

Отметим, что Беллингем-младший провел в нынешнем сезоне Чемпионшипа за «Сандерленд» 23 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.