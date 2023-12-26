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  4. ФОТО. Беллингем пришел на матч Чемпионшипа понаблюдать за игрой брата
Англия
26 декабря 2023, 19:57 |
490
0

ФОТО. Беллингем пришел на матч Чемпионшипа понаблюдать за игрой брата

Футболист во время паузы в чемпионате Испании приехал на родину

26 декабря 2023, 19:57 |
490
0
ФОТО. Беллингем пришел на матч Чемпионшипа понаблюдать за игрой брата
Instagram. Братья Джуд и Джоб Беллингемы

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем воспользовался небольшой паузой в чемпионате Испании и приехал в родную Англию. Футболист не упустил возможность посетить футбольный матч, а именно поединок Чемпионшипа между «Халл Сити» и «Сандерлендом».

Дело в том, что в составе «черных котов» вместе с Назарием Русиным выступает младший брат Джуда – 18-летний Джоб Беллингем. В отличие от украинца, просидевшего на лавке запасных, Джоб отыграл весь матч и помог гостям одержать победу – 1:0.

Отметим, что Беллингем-младший провел в нынешнем сезоне Чемпионшипа за «Сандерленд» 23 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Джоуб Беллингем

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Джуд Беллингем Джоб Беллингем Чемпионшип Сандерленд Халл Сити Назарий Русин
Источник The Sun
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