Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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  4. ВИДЕО. Динамо анонсировало запуск Украинской военной лиги
Украина. Премьер лига
26 декабря 2023, 19:28 |
1192
21

ВИДЕО. Динамо анонсировало запуск Украинской военной лиги

Для украинских воинов будет создан свой футбольный чемпионат

26 декабря 2023, 19:28 |
1192
21
ВИДЕО. Динамо анонсировало запуск Украинской военной лиги
ФК Динамо Киев. Назар Волошин

Киевское «Динамо» опубликовало видео с украинскими военными, которые говорят о своей любви к футболу. «Как выходишь на поле, то думаешь только о футболе», - сказал один из героев видеоролика.

Подпись к публикации: «В ожидании первого сезона украинской военной лиги по футболу», что намекает на создание футбольного чемпионата для украинских военных.

Украинская военная лига (УВЛ) уже имеет логотип, сделанный в военном стиле, и лозунг: «Жажда победы».

ВИДЕО. Динамо анонсировало запуск Украинской военной лиги

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 21
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FunnyCat_____
Помню как у  шахтера были истерики при поддержке акции "Мой Папа - Герой" в честь украинских военных, обещали чуть ли не матчи бойкотировать.
Интересно создание этой лиги тоже будет встречено визгом самого патриотичного футбольного клуба села Счастливое?
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+6
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Remark
А від Шахтаря щось буде організовуватись в цьому плані?
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+6
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Алекс 122
Причем тут гуманитарка .ахметов спонсировал партию регионов которая в 14 м году уговорила россию войну начать а теперь дал продуктовые наборы и он честный ? А кто убитых вернет ? А территории ? 
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+2
NoMad
Так i знав, що зайду аюди в коменти, а тут буде запасне лайно
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+1
Лига конференций без динамо
Предприятия SCM Рината Ахметова, его благотворительный фонд и ФК "Шахтер" за 2022 год передали в поддержку ВСУ и на другие силы обороны и мирных жителей 4,3 млрд грн.
Об этом сообщает РБК-Украина
И это только за 2022 ,в 2023 ещё больше 
Писали суркиссы тоже отправили на фронт пару газелей просроченного сока хотели ещё и печенья отправить на их лучший друг метверчук запретил наверное 
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-3
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December 32
Всё это хорошо, но только когда и где они будут играть .  И для кого.
 Другое.    Динамо ведь как бы МВД представляло.  А армейцами были СКА
Одесса,   СКА Киев,   СКА - Карпаты,  ЦСКА Борисфен,  может быть и
Арсеналы....
 Лучше бы создали опять реально армейский клуб, но из профессиональных
футболистов.   А то война будет долгой, что только сейчас почему то
некоторые стали понимать.   Так что надо создавать СК ВСУ и пусть
начинают подниматься из любителей во Вторую лигу или сразу во Вторую,  и
т.д.
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-6
Показать Скрыть 3 ответа
Лига конференций без динамо
Опзжисты дырявые подмазаться хотят посмотрели что чемпион благотворительные матчи то с Тоттенхэмом ,то в Японии ,спонсор у динамы для этого турнира  наверное метверчук  лучший друг суркисов 
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-7
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