Киевское «Динамо» опубликовало видео с украинскими военными, которые говорят о своей любви к футболу. «Как выходишь на поле, то думаешь только о футболе», - сказал один из героев видеоролика.

Подпись к публикации: «В ожидании первого сезона украинской военной лиги по футболу», что намекает на создание футбольного чемпионата для украинских военных.

Украинская военная лига (УВЛ) уже имеет логотип, сделанный в военном стиле, и лозунг: «Жажда победы».

ВИДЕО. Динамо анонсировало запуск Украинской военной лиги