Украина. Премьер лига26 декабря 2023, 19:28 |
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ВИДЕО. Динамо анонсировало запуск Украинской военной лиги
Для украинских воинов будет создан свой футбольный чемпионат
26 декабря 2023, 19:28 |
1192
21
Киевское «Динамо» опубликовало видео с украинскими военными, которые говорят о своей любви к футболу. «Как выходишь на поле, то думаешь только о футболе», - сказал один из героев видеоролика.
Подпись к публикации: «В ожидании первого сезона украинской военной лиги по футболу», что намекает на создание футбольного чемпионата для украинских военных.
Украинская военная лига (УВЛ) уже имеет логотип, сделанный в военном стиле, и лозунг: «Жажда победы».
ВИДЕО. Динамо анонсировало запуск Украинской военной лиги
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Интересно создание этой лиги тоже будет встречено визгом самого патриотичного футбольного клуба села Счастливое?
Об этом сообщает РБК-Украина
И это только за 2022 ,в 2023 ещё больше
Писали суркиссы тоже отправили на фронт пару газелей просроченного сока хотели ещё и печенья отправить на их лучший друг метверчук запретил наверное
Другое. Динамо ведь как бы МВД представляло. А армейцами были СКА
Одесса, СКА Киев, СКА - Карпаты, ЦСКА Борисфен, может быть и
Арсеналы....
Лучше бы создали опять реально армейский клуб, но из профессиональных
футболистов. А то война будет долгой, что только сейчас почему то
некоторые стали понимать. Так что надо создавать СК ВСУ и пусть
начинают подниматься из любителей во Вторую лигу или сразу во Вторую, и
т.д.