Наставник сильнейшей сборной Африки полгода не получает зарплату

Неприятные новости поступают из лагеря действующего чемпиона Африки – сборной Сенегала. Местные СМИ сообщают, что главный тренер «Львов Теранги» Алиу Сиссе и весь его тренерский штаб уже на протяжении полугода работают бесплатно.

Согласно контракту, специалист должен получать 30 тысяч евро в месяц, о размере заработков его помощников доподлинно неизвестно. В Федерации футбола Сенегала пока хранят молчание по поводу просочившейся информации, а сам Сиссе не стал акцентировать внимание на данном вопросе. «Я не хочу говорить об этом, поскольку сосредоточен на подготовке к защите титула чемпиона Африки», – отметил тренер.

Добавим, что Сиссе возглавляет национальную сборную с 2015 года. Под его руководством «Львы Теранги» вышли в финальную часть ЧМ-2018, стали вице-чемпионами Кубка Африки-2019, а также завоевали «золото» Кубка Африки-2021. Защищать свой титул сенегальцы будут в январе-феврале в Кот-д'Ивуаре.