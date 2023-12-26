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26 декабря 2023, 17:18 |
1098
0

Наставник сильнейшей сборной Африки полгода не получает зарплату

Согласно контракту, зарплата Алиу Сиссе должна составлять 30 тысяч евро

26 декабря 2023, 17:18 |
1098
0
Наставник сильнейшей сборной Африки полгода не получает зарплату
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиу Сиссе

Неприятные новости поступают из лагеря действующего чемпиона Африки – сборной Сенегала. Местные СМИ сообщают, что главный тренер «Львов Теранги» Алиу Сиссе и весь его тренерский штаб уже на протяжении полугода работают бесплатно.

Согласно контракту, специалист должен получать 30 тысяч евро в месяц, о размере заработков его помощников доподлинно неизвестно. В Федерации футбола Сенегала пока хранят молчание по поводу просочившейся информации, а сам Сиссе не стал акцентировать внимание на данном вопросе. «Я не хочу говорить об этом, поскольку сосредоточен на подготовке к защите титула чемпиона Африки», – отметил тренер.

Добавим, что Сиссе возглавляет национальную сборную с 2015 года. Под его руководством «Львы Теранги» вышли в финальную часть ЧМ-2018, стали вице-чемпионами Кубка Африки-2019, а также завоевали «золото» Кубка Африки-2021. Защищать свой титул сенегальцы будут в январе-феврале в Кот-д'Ивуаре.

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Алиу Сиссе сборная Сенегала по футболу Кубок африканских наций 2019 Кубок африканских наций 2021 ЧМ-2018 по футболу
Источник Sport News Africa
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