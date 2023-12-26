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Украина. Премьер лига
26 декабря 2023, 16:09 | Обновлено 26 декабря 2023, 16:17
2010
1

Руководство Зари в Польше провело переговоры с будущим главным тренером

Пока обсуждаются детали контракта нового рулевого луганчан

26 декабря 2023, 16:09 | Обновлено 26 декабря 2023, 16:17
2010
1
Руководство Зари в Польше провело переговоры с будущим главным тренером
ФК Заря Луганск

Как стало известно Sport.ua, футболисты луганской «Зари» начнут подготовку к весенней части сезона 16 января 2024 года в Киеве, а 19 января транзитом через Кишинев отправятся на турецкий этап подготовки, где проведут шесть контрольных матчей.

По информации нашего источника, пока сложно сказать, кто будет руководить тренировочным процессом на заграничном сборе – Юрий Коваль, исполнявший обязанности главного тренера в конце первой части сезона, или же новый наставник. Но уже известно, что среди других кандидатов луганский клуб остановил свой выбор на нидерландском специалисте Раймонде Аттевелде, присутствовавшем на последнем поединке группового раунда Лиги конференций «Заря» – «Брейдаблик» в польском Люблине и проведшем переговоры с руководством луганского ФК.

Конкретика в этом кадровом вопросе должна появиться в начале следующего года.

«Заря» занимает 14 место в чемпионате УПЛ, набрав 12 очков.

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Заря Луганск учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Лига конференций Заря - Брейдаблик инсайд Раймонд Аттевелд Юрий Коваль назначение тренера
Источник Sport.ua
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Gargantua
держитесь за Коваля
хороший тренер
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