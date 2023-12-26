Руководство Зари в Польше провело переговоры с будущим главным тренером

Как стало известно Sport.ua, футболисты луганской «Зари» начнут подготовку к весенней части сезона 16 января 2024 года в Киеве, а 19 января транзитом через Кишинев отправятся на турецкий этап подготовки, где проведут шесть контрольных матчей.

По информации нашего источника, пока сложно сказать, кто будет руководить тренировочным процессом на заграничном сборе – Юрий Коваль, исполнявший обязанности главного тренера в конце первой части сезона, или же новый наставник. Но уже известно, что среди других кандидатов луганский клуб остановил свой выбор на нидерландском специалисте Раймонде Аттевелде, присутствовавшем на последнем поединке группового раунда Лиги конференций «Заря» – «Брейдаблик» в польском Люблине и проведшем переговоры с руководством луганского ФК.

Конкретика в этом кадровом вопросе должна появиться в начале следующего года.

«Заря» занимает 14 место в чемпионате УПЛ, набрав 12 очков.