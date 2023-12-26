Источник: Севилья нацелилась на игрока Челси

«Севилья» нацелилась на трансфер защитника лондонского «Челси» Марка Кукурелью, сообщает испанское издание Fichajes.

Сейчас 25-летний футболист находится в лазарете из-за травмы голеностопа. Ожидается, что испанский защитник вернется на поле только в середине февраля 2024 года.

Этот факт не пугает тренера «Севильи», а наоборот, позволяет ему думать, что Марк будет доступен по сниженной цене.

В этом сезоне Марк Кукурелья провел 12 матчей во всех турнирах, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что защитником интересуется «Реал».