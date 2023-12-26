Источник: Севилья нацелилась на игрока Челси
Марк Кукурелья может вернуться в Ла Лигу
«Севилья» нацелилась на трансфер защитника лондонского «Челси» Марка Кукурелью, сообщает испанское издание Fichajes.
Сейчас 25-летний футболист находится в лазарете из-за травмы голеностопа. Ожидается, что испанский защитник вернется на поле только в середине февраля 2024 года.
Этот факт не пугает тренера «Севильи», а наоборот, позволяет ему думать, что Марк будет доступен по сниженной цене.
В этом сезоне Марк Кукурелья провел 12 матчей во всех турнирах, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что защитником интересуется «Реал».
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