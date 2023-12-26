Источник: Тоттенхэм и Арсенал интересуются звездой Борнмута

Лондонский «Тоттенхэм» следит за нападающим «Борнмута» Домиником Соланке, сообщает британское издание The Sun.

Однако, скорее всего, если трансфер и состоится, то лишь в конце сезона. Также источник отмечает, что 26-летним футболистом интересуется лондонский «Арсенал».

В этом сезоне Английской Премьер-лиги Доминик Соланке провел 17 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» интересуется Ильей Забарным.