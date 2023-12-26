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  4. Хавбек ЛНЗ: «С приходом Дулуба команда стала более сыгранной»
Украина. Премьер лига
26 декабря 2023, 10:27 |
120
0

Хавбек ЛНЗ: «С приходом Дулуба команда стала более сыгранной»

Владислав Наумец – о первой части сезона УПЛ

26 декабря 2023, 10:27 |
120
0
Хавбек ЛНЗ: «С приходом Дулуба команда стала более сыгранной»
УПЛ. Владислав Наумец

Полузащитник черкасского «ЛНЗ» Владислав Наумец оценил первую половину сезона в исполнении команды:

«Когда я пришел, был один тренер (Александр Ковпак, – прим.). У нас игра была заточена больше под позиционную: все через пас, контроль мяча. Пришло много игроков, которым понадобилось время, чтобы сыграться. Это нелегкий процесс – построить команду, когда пришло много новичков. Всегда нужно время.

Потом пришел другой тренер (Олег Дулуб, – прим.). Требования изменились, команда стала более сыгранной. Потом подстроились под новую систему игры и постепенно поняли то, что от нас требуется.

Когда Олег Анатольевич пришел, сразу начал всем говорить, что микроклимат в команде – это очень важно. Собрал команду на тимбилдинг, чтобы лучше узнать друг о друге. Наладилась дисциплина. Собираемся раньше на тренировки, теории, совместный обед.

Дулуб – опытный тренер, который имеет свои идеи. За счет того, что вся команда объединена, у нас нет разделения игроков на основу и запасных. Он доносит до нас, что есть игроки, которые начинают игру и завершают.

В игровом плане он сказал, что нам нужно играть более организованно в обороне. Использовать сильные качества игроков группы атаки. Если есть в команде результат, то это свидетельствует о том, что его идеи работают».

На зимнюю паузу «ЛНЗ» ушел на 10-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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Владислав Наумец ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига Олег Дулуб чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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