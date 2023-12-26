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Товарищеские матчи
Кыргызстан
25.12.2023 17:00 – FT 1 : 4
Узбекистан
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26 декабря 2023, 04:42 | Обновлено 26 декабря 2023, 05:20
224
0

Товарищеские матчи. Узбекистан на выезде разгромил Кыргызстан

Хозяева пропустили четыре мяча

26 декабря 2023, 04:42 | Обновлено 26 декабря 2023, 05:20
224
0
Товарищеские матчи. Узбекистан на выезде разгромил Кыргызстан
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся товарищеский матч между сборными Кыргызстана и Узбекистана. Игра окончилась победой гостей со счетом 4:1.

За хозяев единственным голом отличился Дуйшобеков, за Узбекистан забили Файзуллаев, Амонов, Машарипов и Гайбуллаев.

Товарищеский матч

Кыргызстан – Узбекистан – 1:4

Голы: Дуйшобеков, 1 – Файзуллаев, 23, Амонов, 53, Машарипов, 55, Гайбуллаев, 80.

Напомним, сборная Узбекистана U-17 дошла до полуфинала чемпионата мира, где все же уступила Франции.

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Источник Sport.ua
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