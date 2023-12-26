Товарищеские матчи
25.12.2023 17:00 – FT 1 : 4
Другие новости26 декабря 2023, 04:42 | Обновлено 26 декабря 2023, 05:20
224
0
Товарищеские матчи. Узбекистан на выезде разгромил Кыргызстан
Хозяева пропустили четыре мяча
26 декабря 2023, 04:42 | Обновлено 26 декабря 2023, 05:20
224
0
Состоялся товарищеский матч между сборными Кыргызстана и Узбекистана. Игра окончилась победой гостей со счетом 4:1.
За хозяев единственным голом отличился Дуйшобеков, за Узбекистан забили Файзуллаев, Амонов, Машарипов и Гайбуллаев.
Товарищеский матч
Кыргызстан – Узбекистан – 1:4
Голы: Дуйшобеков, 1 – Файзуллаев, 23, Амонов, 53, Машарипов, 55, Гайбуллаев, 80.
Напомним, сборная Узбекистана U-17 дошла до полуфинала чемпионата мира, где все же уступила Франции.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 декабря 2023, 21:53 1
Сербский «Партизан» продавать Матеуса Салданью не хочет
Футбол | 25 декабря 2023, 18:35 1
Василий Кравец недоволен своей игровой практикой
Футбол | 25.12.2023, 06:20
Футбол | 25.12.2023, 20:17
Футбол | 25.12.2023, 06:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
24.12.2023, 17:39 9
Футбол
25.12.2023, 13:33 7
24.12.2023, 12:37 5
24.12.2023, 11:35 7
25.12.2023, 14:23