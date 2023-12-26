Товарищеские матчи. Узбекистан на выезде разгромил Кыргызстан

Состоялся товарищеский матч между сборными Кыргызстана и Узбекистана. Игра окончилась победой гостей со счетом 4:1.

За хозяев единственным голом отличился Дуйшобеков, за Узбекистан забили Файзуллаев, Амонов, Машарипов и Гайбуллаев.

Товарищеский матч

Кыргызстан – Узбекистан – 1:4

Голы: Дуйшобеков, 1 – Файзуллаев, 23, Амонов, 53, Машарипов, 55, Гайбуллаев, 80.

Напомним, сборная Узбекистана U-17 дошла до полуфинала чемпионата мира, где все же уступила Франции.