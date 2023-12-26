Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – лидер УПЛ по количеству пробитых пенальти в этом сезоне
Украина. Премьер лига
26 декабря 2023, 01:40 | Обновлено 26 декабря 2023, 01:50
83
1

Динамо – лидер УПЛ по количеству пробитых пенальти в этом сезоне

Киевляне били с одиннадцатиметровой отметки 6 раз

26 декабря 2023, 01:40 | Обновлено 26 декабря 2023, 01:50
83
1
Динамо – лидер УПЛ по количеству пробитых пенальти в этом сезоне
УПЛ

Сайт УПЛ обнародовал интересную статистику о пенальти в этом розыгрыше чемпионата Украины по футболу.

Согласно данным, в первой половине сезона чаще всего назначались пенальти в ворота соперников «Динамо» – 6 раз. Все 6 ударов для киевлян стали точными. По 5 раз с «точки» пробивали «Ворскла» и «Полесье», четырежды били пенальти «Днепр-1» и «Кривбасс».

Чаще всех от пенальти страдала киевская «Оболонь», у ворота которой арбитры поставили 7 одиннадцатиметровых ударов. 6 раз привозили себе пенальти игроки «Миная», 5 раз – игроки «Зари».

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

По теме:
Олег ШАНДРУК: «Верес находится в стадии строительства»
Виктор СКРИПНИК: «Олейник не хотел покидать Ворсклу»
Дмитрий ШАСТАЛ: «У Макуана есть свои прибамбасы»
Украинская Премьер-лига Динамо Киев пенальти чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Отрасти яйца, мужик или мышь?» Макгрегор бросил вызов легендарному боксеру
MMA | 25 декабря 2023, 20:50 7
«Отрасти яйца, мужик или мышь?» Макгрегор бросил вызов легендарному боксеру
«Отрасти яйца, мужик или мышь?» Макгрегор бросил вызов легендарному боксеру

Конор хочет провести поединок против Мэнни Пакьяо

Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Теннис | 25 декабря 2023, 23:20 0
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!

Подписывайтесь и наслаждайтесь миром тенниса вместе с нами

Не Месси. Назван главный претендент на Золотой мяч 2024 года
Футбол | 25.12.2023, 22:26
Не Месси. Назван главный претендент на Золотой мяч 2024 года
Не Месси. Назван главный претендент на Золотой мяч 2024 года
5 самых ценных футболистов мирового футбола в возрасте до 18 лет
Футбол | 25.12.2023, 13:33
5 самых ценных футболистов мирового футбола в возрасте до 18 лет
5 самых ценных футболистов мирового футбола в возрасте до 18 лет
ВИДЕО. В стиле Роналду. Сын Месси оформил гол бисиклетой за Интер Майами
Футбол | 25.12.2023, 04:48
ВИДЕО. В стиле Роналду. Сын Месси оформил гол бисиклетой за Интер Майами
ВИДЕО. В стиле Роналду. Сын Месси оформил гол бисиклетой за Интер Майами
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
один пеналь від Монзуль для ШД за м'яч в дупу рахується за 10.    
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бои Джошуа − Валлин, Уайлдер − Паркер
Где смотреть онлайн бои Джошуа − Валлин, Уайлдер − Паркер
24.12.2023, 00:30
Бокс
«Артем откроет возможности Артете». Арсенал попытается подписать Довбика?
«Артем откроет возможности Артете». Арсенал попытается подписать Довбика?
24.12.2023, 07:40 19
Футбол
Случайность или наказание? Чемпионы Италии кинули наставника после фиаско
Случайность или наказание? Чемпионы Италии кинули наставника после фиаско
24.12.2023, 21:50 4
Футбол
Джошуа уверенно финишировал Валлина и готов снова сражаться за титул
Джошуа уверенно финишировал Валлина и готов снова сражаться за титул
24.12.2023, 01:50 25
Бокс
«О чем думал коуч?» Фаны Челси не понимают, почему Мудрик не играл в основе
«О чем думал коуч?» Фаны Челси не понимают, почему Мудрик не играл в основе
24.12.2023, 20:02 29
Футбол
Джошуа размазал Валлина и теперь имеет кучу вариантов для продолжения
Джошуа размазал Валлина и теперь имеет кучу вариантов для продолжения
24.12.2023, 12:37 5
Бокс
Анчелотти принял важное решение, которое явно не понравится Лунину
Анчелотти принял важное решение, которое явно не понравится Лунину
25.12.2023, 11:39 6
Футбол
Джошуа рассказал, состоится ли теперь бой с Уайлдером после его поражения
Джошуа рассказал, состоится ли теперь бой с Уайлдером после его поражения
24.12.2023, 07:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем