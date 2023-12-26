Динамо – лидер УПЛ по количеству пробитых пенальти в этом сезоне

Сайт УПЛ обнародовал интересную статистику о пенальти в этом розыгрыше чемпионата Украины по футболу.

Согласно данным, в первой половине сезона чаще всего назначались пенальти в ворота соперников «Динамо» – 6 раз. Все 6 ударов для киевлян стали точными. По 5 раз с «точки» пробивали «Ворскла» и «Полесье», четырежды били пенальти «Днепр-1» и «Кривбасс».

Чаще всех от пенальти страдала киевская «Оболонь», у ворота которой арбитры поставили 7 одиннадцатиметровых ударов. 6 раз привозили себе пенальти игроки «Миная», 5 раз – игроки «Зари».

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