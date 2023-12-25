ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 декабря

Во вторник, 26 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:30 Ньюкасл – Ноттингем Форест

1.53 – 4.63 – 6.79

17:00 Борнмут – Фулхэм

2.25 – 3.68 – 3.34

19:30 Бернли – Ливерпуль

8.40 – 5.35 – 1.41

20:00 Аль-Иттихад – Аль-Наср

4.61 – 4.30 – 1.60

22:00 Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

2.68 – 3.75 – 2.67