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25 декабря 2023, 23:40 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 декабря

Важные события во всех видах спорта

25 декабря 2023, 23:40 |
42
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Во вторник, 26 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:30 Ньюкасл – Ноттингем Форест

Favbet 1.53 – 4.63 – 6.79

17:00 Борнмут – Фулхэм

Favbet 2.25 – 3.68 – 3.34

19:30 Бернли – Ливерпуль

Favbet 8.40 – 5.35 – 1.41

20:00 Аль-Иттихад – Аль-Наср

Favbet 4.61 – 4.30 – 1.60

22:00 Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

Favbet 2.68 – 3.75 – 2.67

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Источник Sport.ua
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