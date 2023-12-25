Другие новости25 декабря 2023, 23:40 |
42
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 декабря
Важные события во всех видах спорта
25 декабря 2023, 23:40 |
42
0
Во вторник, 26 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
14:30 Ньюкасл – Ноттингем Форест
17:00 Борнмут – Фулхэм
19:30 Бернли – Ливерпуль
20:00 Аль-Иттихад – Аль-Наср
22:00 Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 декабря 2023, 18:35 1
Василий Кравец недоволен своей игровой практикой
Футбол | 25 декабря 2023, 04:48 4
Сможет ли Матео унаследовать суперигру своего отца?
Футбол | 25.12.2023, 04:04
MMA | 25.12.2023, 20:50
Футбол | 25.12.2023, 21:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.12.2023, 00:54 45
24.12.2023, 21:50 4
24.12.2023, 10:11
Футбол
24.12.2023, 07:57 1
24.12.2023, 11:35 7
25.12.2023, 06:10 40