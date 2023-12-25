Перестрелка Касымпаши и Ризеспора, Бешикташ победил Хатайспор
25 декабря состоялось 4 матча турецкой Суперлиги
Сегодня, 25 декабря 2023 года, состоялось 4 матча турецкой Суперлиги. Эти матчи стали последними в турецком чемпионате в 2023 году.
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«Касымпаша» и «Ризеспор» выдали результативную ничью. На голы Хариса Хажрадиновича и Нуно Да Кошты дублем ответил Адольфо Гаич.
«Аланьяспор» благодаря голам Юсуфа Оздемира, Огуза Айдына и Николаса Жанвьера спокойно победил «Самсунспор». Конечный счет встречи – 3:1.
«Анкпрагюджю» на 78-й минуте упустил победу над аутсайдером чемпионата «Пендикспором» (1:1).
«Бешикташ», похоже, в этом сезоне снова не будет бороться за чемпионство. Несмотря на победу над «Хатайспором» (2:1), команда идет лишь на 5-м месте в чемпионате. До лидирующих «Фенербахче» и «Галатасарая» – 15 очков.
Турецкая Суперлига. 18-й тур. 25 декабря.
Касымпаша – Ризеспор – 2:2
Голы: Хажрадинович, 30, Да Кошта, 60 – Гаич, 45+2, 73
Аланьяспор – Самсунспор – 3:1
Голы: Оздемир, 14, Айдын, 27, Жанвье, 90+3 – Муандилмаджи, 86
Пендикспор – Анкарагюджю – 1:1
Голы: Озтюрк, 78 – Бекироглу, 18
Хатайспор – Бешикташ – 1:2
Голы: Ходжич, 80 – Киличсой, 38, Колли, 53
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