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  4. Андрей Лунин потерял шансы на престижную испанскую награду
Испания
25 декабря 2023, 18:52 |
947
6

Андрей Лунин потерял шансы на престижную испанскую награду

Украинский вратарь «Реала» не сможет получить награду голкиперу с наименьшим количеством пропущенных

25 декабря 2023, 18:52 |
947
6
Андрей Лунин потерял шансы на престижную испанскую награду
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин потерял шансы на трофей Саморы (приз вратарю с наименьшим количеством пропущенных голов за сезон Ла Лиги), сообщает журналист издания AS Марио де ла Рива.

Дело в том, что по правилам вручения награды вратарь должен отыграть 28 матчей в чемпионате (минимум 60 минут в каждом из них). Сейчас у Андрея Лунина только 7 сыгранных поединков (4 пропущенных мячей), а до конца сезона он сможет провести максимум еще 20. Таким образом, 24-летний вратарь не имеет математических шансов на награду.

Интересно, что если Андрей Лунин сыграет еще 4 матча, то шансы на награду потеряет и Кепа Аррисабалага, его конкурент за место в старте королевского клуба.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти решил до конца сезона предоставлять игровую практику обоим вратарям.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Кепа Аррисабалага статистика
Источник AS
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Комментарии 6
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Gold Stoned
А це привід для цілої статті? 
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+1
Remark
А уявіть якби він жодного разу не вийшов, то ні одного б не пропустив. Повністю непробиваємий кіпер був би.
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0
KOT
Як би йому зараховували 1матч за 2, все рівно не дійшов до показника
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0
Henriklarsson11
у одному кроці був. Зіграв аж 7 матчів, а залишалось усього 21
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0
Serhii P.
він їх і не мав
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0
qazwsxedc
Ну як є
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0
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