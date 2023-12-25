Андрей Лунин потерял шансы на престижную испанскую награду

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин потерял шансы на трофей Саморы (приз вратарю с наименьшим количеством пропущенных голов за сезон Ла Лиги), сообщает журналист издания AS Марио де ла Рива.

Дело в том, что по правилам вручения награды вратарь должен отыграть 28 матчей в чемпионате (минимум 60 минут в каждом из них). Сейчас у Андрея Лунина только 7 сыгранных поединков (4 пропущенных мячей), а до конца сезона он сможет провести максимум еще 20. Таким образом, 24-летний вратарь не имеет математических шансов на награду.

Интересно, что если Андрей Лунин сыграет еще 4 матча, то шансы на награду потеряет и Кепа Аррисабалага, его конкурент за место в старте королевского клуба.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти решил до конца сезона предоставлять игровую практику обоим вратарям.