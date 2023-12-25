Источник: один из самых дорогих игроков Днепра-1 покинет клуб

Левый защитник «Днепра-1» Василий Кравец покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Игорь Цыганык.

По информации источника, 26-летний футболист недоволен количеством своей игровой практики в новой для себя команде. Напомним, «Днепр-1» приобрел его летом 2023 года, заплатив полтавской «Ворскле» 800 тысяч евро.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги на счету Василия Кравца 13 матчей из 17 возможных, но в стартовом составе он начал всего 9 поединков. Общее количество игровых минут – 774.

Василий Кравец является одним из самых дорогих игроков «Днепра-1» по версии Transfermarkt. Со стоимостью 1.2 миллиона евро он занимает 5-е место в топе команды.