Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: один из самых дорогих игроков Днепра-1 покинет клуб
Украина. Премьер лига
25 декабря 2023, 18:35 |
2984
1

Источник: один из самых дорогих игроков Днепра-1 покинет клуб

Василий Кравец недоволен своей игровой практикой

25 декабря 2023, 18:35 |
2984
1
Источник: один из самых дорогих игроков Днепра-1 покинет клуб
СК Днепр-1. Василий Кравец

Левый защитник «Днепра-1» Василий Кравец покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Игорь Цыганык.

По информации источника, 26-летний футболист недоволен количеством своей игровой практики в новой для себя команде. Напомним, «Днепр-1» приобрел его летом 2023 года, заплатив полтавской «Ворскле» 800 тысяч евро.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги на счету Василия Кравца 13 матчей из 17 возможных, но в стартовом составе он начал всего 9 поединков. Общее количество игровых минут – 774.

Василий Кравец является одним из самых дорогих игроков «Днепра-1» по версии Transfermarkt. Со стоимостью 1.2 миллиона евро он занимает 5-е место в топе команды.

По теме:
Бенфика отпустит игрока только за 100 миллионов евро. Им интересуется МЮ
Дмитрий ФАТЕЕВ: «В Оболони сказали, что на меня не рассчитывают»
Манчестер Юнайтед интересуется форвардом сборной Германии
Игорь Цыганык Днепр-1 Василий Кравец трансферы трансферы УПЛ
Источник Циганик LIVE
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

5 самых ценных футболистов мирового футбола в возрасте до 18 лет
Футбол | 25 декабря 2023, 13:33 5
5 самых ценных футболистов мирового футбола в возрасте до 18 лет
5 самых ценных футболистов мирового футбола в возрасте до 18 лет

Небольшой рейтинг на основе оценочных данных портала Transfermarkt

Завершился 18-й тур чемпионата Саудовской Аравии. Кто лидер, что у Роналду?
Футбол | 25 декабря 2023, 03:28 0
Завершился 18-й тур чемпионата Саудовской Аравии. Кто лидер, что у Роналду?
Завершился 18-й тур чемпионата Саудовской Аравии. Кто лидер, что у Роналду?

Последним матчем тура стала игра «Аль-Вахда» – «Аль-Рияд»

Будет играть против Довбика, Цыганкова? Гранд Ла Лиги нацелился на Судакова
Футбол | 25.12.2023, 06:10
Будет играть против Довбика, Цыганкова? Гранд Ла Лиги нацелился на Судакова
Будет играть против Довбика, Цыганкова? Гранд Ла Лиги нацелился на Судакова
Роналду опубликовал веселое фото с Макгрегором, журналист придумал подпись
Футбол | 25.12.2023, 12:49
Роналду опубликовал веселое фото с Макгрегором, журналист придумал подпись
Роналду опубликовал веселое фото с Макгрегором, журналист придумал подпись
Источник: Дмитрий Михайленко возглавит одну из сборных Украины
Футбол | 25.12.2023, 18:20
Источник: Дмитрий Михайленко возглавит одну из сборных Украины
Источник: Дмитрий Михайленко возглавит одну из сборных Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Сарапий сильнее
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бои Джошуа − Валлин, Уайлдер − Паркер
Где смотреть онлайн бои Джошуа − Валлин, Уайлдер − Паркер
24.12.2023, 00:30
Бокс
ВИДЕО. В стиле Роналду. Сын Месси оформил гол бисиклетой за Интер Майами
ВИДЕО. В стиле Роналду. Сын Месси оформил гол бисиклетой за Интер Майами
25.12.2023, 04:48 3
Футбол
ФОТО. 20-летний украинский футболист Динамо женился
ФОТО. 20-летний украинский футболист Динамо женился
23.12.2023, 19:19 14
Футбол
Дюбуа нокаутировал Миллера за 10 сек до конца последнего 10-го раунда
Дюбуа нокаутировал Миллера за 10 сек до конца последнего 10-го раунда
24.12.2023, 00:05 5
Бокс
Стало известно, за сколько Жирона готова отпустить Цыганкова
Стало известно, за сколько Жирона готова отпустить Цыганкова
24.12.2023, 16:35 48
Футбол
ВИДЕО. Выполнил обещание. Молодой талант Шахтера купил новый дом для матери
ВИДЕО. Выполнил обещание. Молодой талант Шахтера купил новый дом для матери
23.12.2023, 23:06 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем