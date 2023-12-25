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  4. Цыганков является одним из лучших игроков Ла Лиги по важному показателю
Испания
25 декабря 2023, 18:03 |
401
0

Цыганков является одним из лучших игроков Ла Лиги по важному показателю

Вингер «Жироны» является одним из самых креативных игроков Испании

25 декабря 2023, 18:03 |
401
0
Цыганков является одним из лучших игроков Ла Лиги по важному показателю
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков занял 8-е место в топе игроков чемпионата Испании по количеству ожидаемых голевых передач (xA).

По данным статистического ресурса Fbref, 26-летний футболист должен был отдавать 3.8 ассистов. К сожалению для Виктора, только 3 из его пасов стали голевыми.

Интересно, что другой украинец из «Жироны», Артем Довбик, имеет на своем счету больше голевых передач – 4. Но при этом его показатель ожидаемых ассистов составляет всего 1.3, то есть бывший нападающий «Днепра-1» сильно превзошел ожидания.

Лучшим игроком Ла Лиги по этой метрике является полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган, который должен был отдавать 5.5 ассистов, но, как и Виктор Цыганков, имеет на своем счету лишь 3.

Ранее стало известно, сколько стоят Виктор Цыганков и Артем Довбик после обновления цен на Transfermarkt.

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Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу статистика Артем Довбик
Источник Fbref
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