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  4. ВИДЕО. Лидер Кривбасса сделал красивое предложение своей девушке
Украина. Премьер лига
25 декабря 2023, 15:47 |
1033
3

ВИДЕО. Лидер Кривбасса сделал красивое предложение своей девушке

Денис Кузык выступает в Кривом Роге с начала нынешнего сезона

25 декабря 2023, 15:47 |
1033
3
ВИДЕО. Лидер Кривбасса сделал красивое предложение своей девушке
Instagram. Денис Кузык с невестой

21-летний защитник «Кривбасса» Денис Кузык решил расстаться с холостяцкой жизнью.

Футболист подготовил место во Львове и красиво попросил руки и сердца у своей любимой девушки Екатерины Самойленко. Девушка ответила согласием и приняла кольцо от Дениса.

Добавим, что Кузык выступает за «Кривбасс» с начала нынешнего сезона. За криворожский клуб защитник провел 12 матчей в УПЛ и забил 2 мяча.

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Денис Кузык Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига lifestyle
Источник Instagram
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Комментарии 3
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Gargantua
на первом фото она в позе наездницы, как раз подходящая позиция для предложения.
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Сергей Купенко
Також губатенька.
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