ВИДЕО. Лидер Кривбасса сделал красивое предложение своей девушке

21-летний защитник «Кривбасса» Денис Кузык решил расстаться с холостяцкой жизнью.

Футболист подготовил место во Львове и красиво попросил руки и сердца у своей любимой девушки Екатерины Самойленко. Девушка ответила согласием и приняла кольцо от Дениса.

Добавим, что Кузык выступает за «Кривбасс» с начала нынешнего сезона. За криворожский клуб защитник провел 12 матчей в УПЛ и забил 2 мяча.