Украина. Премьер лига25 декабря 2023, 15:47 |
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ВИДЕО. Лидер Кривбасса сделал красивое предложение своей девушке
Денис Кузык выступает в Кривом Роге с начала нынешнего сезона
25 декабря 2023, 15:47 |
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21-летний защитник «Кривбасса» Денис Кузык решил расстаться с холостяцкой жизнью.
Футболист подготовил место во Львове и красиво попросил руки и сердца у своей любимой девушки Екатерины Самойленко. Девушка ответила согласием и приняла кольцо от Дениса.
Добавим, что Кузык выступает за «Кривбасс» с начала нынешнего сезона. За криворожский клуб защитник провел 12 матчей в УПЛ и забил 2 мяча.
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Комментарии 3
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на первом фото она в позе наездницы, как раз подходящая позиция для предложения.
Також губатенька.
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