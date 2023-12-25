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  4. Василий ГРИЦУК: «В УПЛ каждая команда претендует на призовые места»
Украина. Премьер лига
25 декабря 2023, 15:07 |
193
0

Василий ГРИЦУК: «В УПЛ каждая команда претендует на призовые места»

Хавбек «Полесья» – о чемпионской гонке в УПЛ

25 декабря 2023, 15:07 |
193
0
Василий ГРИЦУК: «В УПЛ каждая команда претендует на призовые места»
ФК Полесье. Василий Грицук

Полузащитник «Полесья» Василий Грицук признался, что ему нравится ситуация, когда на чемпионство в УПЛ претендует большое количество команд:

«Мне кажется, что этим чемпионат и интереснее. Это лучше, чем ты смотрел где-то лет пять назад и видел только две команды. А сегодня мне очень импонирует то, что у нас большая плотность и каждая команда претендует на призовые места.

Это не раздражает, а как раз наоборот. Потому что когда ты понимаешь, что у тебя нет шанса на ошибку, то ты работаешь с двойным рвением, выкладываешься на все 100%, и это хорошо. Думаю, было бы хуже, если бы было как в Первой лиге, когда у нас был большой отрыв и потом под конец чемпионата мы немного начали летать в облаках. А сейчас ситуация в чемпионате мотивирует очень и очень хорошо».

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Василий Грицук Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Полесье
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