Василий ГРИЦУК: «В УПЛ каждая команда претендует на призовые места»

Полузащитник «Полесья» Василий Грицук признался, что ему нравится ситуация, когда на чемпионство в УПЛ претендует большое количество команд:

«Мне кажется, что этим чемпионат и интереснее. Это лучше, чем ты смотрел где-то лет пять назад и видел только две команды. А сегодня мне очень импонирует то, что у нас большая плотность и каждая команда претендует на призовые места.

Это не раздражает, а как раз наоборот. Потому что когда ты понимаешь, что у тебя нет шанса на ошибку, то ты работаешь с двойным рвением, выкладываешься на все 100%, и это хорошо. Думаю, было бы хуже, если бы было как в Первой лиге, когда у нас был большой отрыв и потом под конец чемпионата мы немного начали летать в облаках. А сейчас ситуация в чемпионате мотивирует очень и очень хорошо».