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Италия
25 декабря 2023, 14:52 |
83
0

Лацио потерял капитана команды на три недели

У Чиро Иммобиле травма бедра

25 декабря 2023, 14:52 |
83
0
Лацио потерял капитана команды на три недели
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле

Форвард и капитан римского «Лацио» Чиро Иммобиле получил травму бедра в матче Серии А против «Эмполи» (победа 2:0). По прогнозам врачей, восстановление 33-летнего форварда займет примерно три недели.

Таким образом, под вопросом участие Иммобиле в Суперкубке Италии, который пройдет 20 – 27 января в Саудовской Аравии в расширенном формате с полуфиналами и финалом.

В нынешнем сезоне на счету Иммобиле 7 голов в 23 матчах за «Лацио» во всех турнирах. Контракт форварда рассчитан до лета 2026 года.

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Лацио Чиро Иммобиле травма травма бедра Суперкубок Италии по футболу
Источник Sky Sport Italia
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