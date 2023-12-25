Лацио потерял капитана команды на три недели

Форвард и капитан римского «Лацио» Чиро Иммобиле получил травму бедра в матче Серии А против «Эмполи» (победа 2:0). По прогнозам врачей, восстановление 33-летнего форварда займет примерно три недели.

Таким образом, под вопросом участие Иммобиле в Суперкубке Италии, который пройдет 20 – 27 января в Саудовской Аравии в расширенном формате с полуфиналами и финалом.

В нынешнем сезоне на счету Иммобиле 7 голов в 23 матчах за «Лацио» во всех турнирах. Контракт форварда рассчитан до лета 2026 года.