Экс-тренер Шахтера может возглавить Милан

Руководство «Милана» недовольно главным тренером команды Стефано Пиоли – проблема не только в слабых результатах команды, но и в масштабной эпидемии травм. Будущее Пиоли в клубе под угрозой.

По информации итальянских СМИ, на замену Пиоли «россонери» рассматривают кандидатуры Роберто Де Дзерби из «Брайтона» и Тиаго Мотты из «Болоньи».

При этом Мотта сможет возглавить «Милан» не раньше лета: регламент Серии А запрещает одному и тому же тренеру руководить двумя разными командами чемпионата по ходу одного сезона.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» также рассматривает кандидатуру Антонио Конте.