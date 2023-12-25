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Италия
25 декабря 2023, 13:59 |
1253
0

Экс-тренер Шахтера может возглавить Милан

«Россонери» рассматривают кандидатуру Роберто Де Дзерби

25 декабря 2023, 13:59 |
1253
0
Экс-тренер Шахтера может возглавить Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Руководство «Милана» недовольно главным тренером команды Стефано Пиоли – проблема не только в слабых результатах команды, но и в масштабной эпидемии травм. Будущее Пиоли в клубе под угрозой.

По информации итальянских СМИ, на замену Пиоли «россонери» рассматривают кандидатуры Роберто Де Дзерби из «Брайтона» и Тиаго Мотты из «Болоньи».

При этом Мотта сможет возглавить «Милан» не раньше лета: регламент Серии А запрещает одному и тому же тренеру руководить двумя разными командами чемпионата по ходу одного сезона.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» также рассматривает кандидатуру Антонио Конте.

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Милан Стефано Пиоли отставка Роберто Де Дзерби Брайтон Тиаго Мотта Болонья
Источник Twitter
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