ДОННАРУММА: «Работа вратаря – самая прекрасная, но и самая сложная»

Чемпион Европы в составе сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, выступающий за французский ПСЖ, высказался об игре на вратарской позиции, назвав ее «самой прекрасной и в то же время самой сложной».

«Это самая прекрасная работа, но в то же время и самая тяжелая. Как только голкипер совершает ошибку, все усложняется очень быстро», – приводит слова голкипера RMC.

Также Доннарумма отметил работу главного тренера команды Луиса Энрике и его вклад в результаты команды.

«Он великий тренер, который заставляет свои команды играть хорошо. Он хочет, чтобы его игроки доминировали, всегда играли с мячом. При этом он не оказывает на вас давления. Если ошибешься, он тебе скажет, что это нормально, что ты не робот», – добавил итальянец.

Отметим, что в нынешнем сезоне Доннарумма провел за ПСЖ 21 матч во всех турнирах, в которых пропустил 20 мячей.