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Франция
25 декабря 2023, 13:52 | Обновлено 25 декабря 2023, 15:07
137
0

ДОННАРУММА: «Работа вратаря – самая прекрасная, но и самая сложная»

Голкипер отметил вклад Луиса Энрике в результаты команды

25 декабря 2023, 13:52 | Обновлено 25 декабря 2023, 15:07
137
0
ДОННАРУММА: «Работа вратаря – самая прекрасная, но и самая сложная»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Чемпион Европы в составе сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, выступающий за французский ПСЖ, высказался об игре на вратарской позиции, назвав ее «самой прекрасной и в то же время самой сложной».

«Это самая прекрасная работа, но в то же время и самая тяжелая. Как только голкипер совершает ошибку, все усложняется очень быстро», – приводит слова голкипера RMC.

Также Доннарумма отметил работу главного тренера команды Луиса Энрике и его вклад в результаты команды.

«Он великий тренер, который заставляет свои команды играть хорошо. Он хочет, чтобы его игроки доминировали, всегда играли с мячом. При этом он не оказывает на вас давления. Если ошибешься, он тебе скажет, что это нормально, что ты не робот», – добавил итальянец.

Отметим, что в нынешнем сезоне Доннарумма провел за ПСЖ 21 матч во всех турнирах, в которых пропустил 20 мячей.

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Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Луис Энрике
Источник RMC Sport
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