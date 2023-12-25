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  4. Чемпион мира сравнил Томаса Мюллера с легендарным однофамильцем
Германия
25 декабря 2023, 13:38 |
345
1

Чемпион мира сравнил Томаса Мюллера с легендарным однофамильцем

Полузащитник может побить рекорд по количеству матчей за мюнхенцев

25 декабря 2023, 13:38 |
345
1
Чемпион мира сравнил Томаса Мюллера с легендарным однофамильцем
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Чемпион мира-1974 в составе сборной ФРГ Зепп Майер, всю свою карьеру проведший в составе «Баварии», сравнил многолетнего футболиста мюнхенского клуба Томаса Мюллера с его однофамильцем, легендарным Гердом Мюллером.

«Томас Мюллер – это Герд Мюллер современности. Герд был бы горд, если бы Томас снова продлил свой контракт с «Баварией». Я предполагал, что Томас сделает это, поскольку не могу его представить в каком-то другом клубе, как когда-то было со мной. Он отличный парень и действительно хороший игрок. То, как он играет на поле и ведет себя вне его, мне очень импонирует, я уважаю его за это. Что делает его таким уникальным? Его профессионализм, а также аутентичная и забавная манера поведения», – отметил Зепп Майер.

Также легендарный голкипер высказался о вероятности того, что Томас Мюллер побьет его рекорд по количеству матчей за «Баварию» – у Майера их 706, а у Томаса сейчас 685.

«Это обязательно произойдет, и он достойный преемник. Желаю ему этого от всей души. Он этого заслуживает», – добавил экс-голкипер.

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Томас Мюллер Бавария Зепп Майер Герд Мюллер рекорд
Источник Sport1.de
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