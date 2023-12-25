Украинец Качараба может сменить Чехию на Эмираты

Защитник чешского клуба «Славия» Тарас Качараба может продолжить карьеру в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов.

Сообщается, что украинцем интересуется клуб «Бани Яс», за который, к слову, играет бывший футболист «Ворсклы» Таулянт Сефери. Этот клуб готов уже нынешней зимой совершить трансфер Качарабы. Источник утверждает, что сам Качараба также не против сменить клуб и чемпионат.

28-летний Тарас Качараба провел за «Славию» в общей сложности 78 матчей, забил два гола.