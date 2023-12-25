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25 декабря 2023, 12:52 | Обновлено 25 декабря 2023, 13:00
149
0

Украинец Качараба может сменить Чехию на Эмираты

Защитник имеет предложение

25 декабря 2023, 12:52 | Обновлено 25 декабря 2023, 13:00
149
0
Украинец Качараба может сменить Чехию на Эмираты
ФК Славия Прага. Тарас Качараба

Защитник чешского клуба «Славия» Тарас Качараба может продолжить карьеру в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов.

Сообщается, что украинцем интересуется клуб «Бани Яс», за который, к слову, играет бывший футболист «Ворсклы» Таулянт Сефери. Этот клуб готов уже нынешней зимой совершить трансфер Качарабы. Источник утверждает, что сам Качараба также не против сменить клуб и чемпионат.

28-летний Тарас Качараба провел за «Славию» в общей сложности 78 матчей, забил два гола.

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Тарас Качараба Бани Яс
Источник Sportarena
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