Другие новости25 декабря 2023, 12:52 | Обновлено 25 декабря 2023, 13:00
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Украинец Качараба может сменить Чехию на Эмираты
Защитник имеет предложение
25 декабря 2023, 12:52 | Обновлено 25 декабря 2023, 13:00
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Защитник чешского клуба «Славия» Тарас Качараба может продолжить карьеру в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов.
Сообщается, что украинцем интересуется клуб «Бани Яс», за который, к слову, играет бывший футболист «Ворсклы» Таулянт Сефери. Этот клуб готов уже нынешней зимой совершить трансфер Качарабы. Источник утверждает, что сам Качараба также не против сменить клуб и чемпионат.
28-летний Тарас Качараба провел за «Славию» в общей сложности 78 матчей, забил два гола.
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