Роналду опубликовал веселое фото с Макгрегором, журналист придумал подпись

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду побывал на вечере бокса в Эр-Рияде, главным событием которого стал поединок между Энтони Джошуа и Отто Валлином, и наблюдал за происходящим в компании экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора.

Футболист и боец очень активно что-то обсуждали и от души посмеялись. Папарацци поймали этот момент, а Криштиану опубликовал фото на своей странице в Instagram, предложив подписчикам придумать подпись.

Одним из тех, кто откликнулся на призыв Роналду, стал журналист Пирс Морган, после интервью с которым португалец покинул «Манчестер Юнайтед». «А помнишь, тен Хаг сказал, что я был проблемой в «МЮ»?» – предложил свою версию комментария Морган.