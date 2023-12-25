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25 декабря 2023, 12:49 | Обновлено 25 декабря 2023, 12:50
717
0

Роналду опубликовал веселое фото с Макгрегором, журналист придумал подпись

Пирс Морган вспомнил об уходе португальца из «Манчестер Юнайтед»

25 декабря 2023, 12:49 | Обновлено 25 декабря 2023, 12:50
717
0
Роналду опубликовал веселое фото с Макгрегором, журналист придумал подпись
Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Макгрегор и Криштиану Роналду

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду побывал на вечере бокса в Эр-Рияде, главным событием которого стал поединок между Энтони Джошуа и Отто Валлином, и наблюдал за происходящим в компании экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора.

Футболист и боец очень активно что-то обсуждали и от души посмеялись. Папарацци поймали этот момент, а Криштиану опубликовал фото на своей странице в Instagram, предложив подписчикам придумать подпись.

Одним из тех, кто откликнулся на призыв Роналду, стал журналист Пирс Морган, после интервью с которым португалец покинул «Манчестер Юнайтед». «А помнишь, тен Хаг сказал, что я был проблемой в «МЮ»?» – предложил свою версию комментария Морган.

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Криштиану Роналду Конор Макгрегор Энтони Джошуа - Отто Валлин Пирс Морган Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед lifestyle
Источник Instagram
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