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  4. Максим ПРЯДУН: «Серьезных разговоров о еврокубках в ЛНЗ нет»
Украина. Премьер лига
25 декабря 2023, 12:20 | Обновлено 25 декабря 2023, 12:44
186
0

Максим ПРЯДУН: «Серьезных разговоров о еврокубках в ЛНЗ нет»

Форвард «ЛНЗ» подвел итоги первой части сезона

25 декабря 2023, 12:20 | Обновлено 25 декабря 2023, 12:44
186
0
Максим ПРЯДУН: «Серьезных разговоров о еврокубках в ЛНЗ нет»
ФК ЛНЗ. Максим Прядун

Форвард черкасского «ЛНЗ» Максим Прядун поделился впечатлениями от первой части сезона УПЛ:

– В отпуск ушли в позитивном настроении, ведь команда завершила эту часть сезона без поражений в последних пяти турах. Находимся в удовлетворительной позиции – в десятке. У нас такие планы и были - закрепиться в середине турнирной таблицы.

– Учитывая последние результаты, можно ли говорить, что команда адаптировалась к УПЛ?
– Возможно. Но адаптация все еще продолжается. Мы притираемся друг к другу. Вроде уже и стали целостной командой, но впереди все равно еще много работы. Думаю, адаптировались процентов на 70.

– Есть ли в команде разговоры о намерениях весной попробовать зацепиться за еврокубки?
– Разговоров таких серьезных нет. Конечно, этого хочется. Но нужно побеждать в каждой игре. И когда мы будем на пятом или четвертом месте, тогда и будут эти разговоры более конкретными. Все, кто причастен к клубу, мечтает играть в еврокубках. Но мы не спешим, делаем свою работу.

– Если посмотреть на вашу пропорцию забитых и пропущенных, вы вторая команда чемпионата после «Колоса» с точки зрения прагматизма. Чем это можно объяснить?
– Наверное, дисциплина на поле, как и у «Колоса», так и у нас выходит на первый план. Командная дисциплина. Да, мы прежде всего думаем о том, что важно не пропустить и знаем, что свой момент впереди, скорее всего, найдем.

– Какой матч для команды принес больше всего положительных эмоций?
– Для команды, думаю, матчи с «Оболонью» и с «Черноморцем». У команды все получалось в целом.

– А лично для тебя?
– С «Рухом», когда я вышел, забил гол и помог команде победить в тяжелом матче. И, наверное, с «Минаем» в начале сезона. Также все получалось, был доволен игрой.

– А какой принес наибольшее разочарование?
– Все, где мы не смогли победить или проиграли. Не могу вспомнить такие, чтобы мы полностью все провалили. Хотя в матчах с «Александрией» и «Вересом» мы хотели взять максимум очков, потому что это были прямые конкуренты, но завершили по нулям.

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Максим Прядун ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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