ВИДЕО. Манчестер Сити подписал контракт с 15-летним футболистом

Английский «Манчестер Сити» подписал контракт с 15-летним атакующим полузащитником юниорской команды «Лидса» Финли Горманом.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Отмечается, что Горман дебютировал за юниоров «Лидса» в 14-летнем возрасте. В нынешнем сезоне Финли провел за «Лидс» U18 пять матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.