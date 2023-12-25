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  4. ВИДЕО. Манчестер Сити подписал контракт с 15-летним футболистом
Англия
25 декабря 2023, 12:19 |
566
0

ВИДЕО. Манчестер Сити подписал контракт с 15-летним футболистом

Финли Горман выступает на позиции атакующего полузащитника

25 декабря 2023, 12:19 |
566
0
ВИДЕО. Манчестер Сити подписал контракт с 15-летним футболистом
Getty Images/Global Images Ukraine. Финли Горман

Английский «Манчестер Сити» подписал контракт с 15-летним атакующим полузащитником юниорской команды «Лидса» Финли Горманом.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Отмечается, что Горман дебютировал за юниоров «Лидса» в 14-летнем возрасте. В нынешнем сезоне Финли провел за «Лидс» U18 пять матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

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Манчестер Сити Лидс Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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