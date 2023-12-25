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25 декабря 2023, 11:41 | Обновлено 25 декабря 2023, 11:51
284
0

Звезда НБА Яннис назвал лучшего футболиста современности

Баскетболист высказался о футболе

25 декабря 2023, 11:41 | Обновлено 25 декабря 2023, 11:51
284
0
Звезда НБА Яннис назвал лучшего футболиста современности
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» Яннис Адетокумбо поделился мнением о том, кого из португальских футболистов он взял бы в футбольную команду «Нэшвилл», совладельцем которой является. Такой вопрос игроку сборной Греции задали футбольные болельщики из Португалии.

«Хороший вопрос, у вас в стране потрясающие футболисты. Луиш Фигу, Нани, Деку – они были моими любимыми игроками в детстве. Но, в конце концов, есть еще единственный и неповторимый Криштиану Роналду. Наверное, он был бы хорош в любом виде спорта. Он такой целеустремленный. Играет на высоком уровне в 37-38 лет. Это очень впечатляет. Поэтому я бы выбирал величайшего, Криштиану Роналду», – признался Яннис.

Как известно, 38-летний Криштиану Роналду является пятикратным обладателем Золотого мяча.

Ранее сообщалось, что Яннис Адетокумбо установил новый рекорд результативности в истории «Милуоки».

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Яннис Адетокумбо Криштиану Роналду
Источник fadeawayworld.net
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