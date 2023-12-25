Марино ПУШИЧ: «Шахтер – не цирковая команда»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич рассказал нидерландским журналистам, с какими сложностями сталкивается его команда в Украине из-за неспровоцированной военной агрессии со стороны российской армии и их наемников.

«Мы не цирковая команда, которая просто приезжает, чтобы показать несколько трюков. Мы путешествующая и, главное, дружная семья, у которой есть одна ключевая цель. И это – заставить людей всей страны гордиться, дать им на мгновение хорошее чувство, бороться за честь Украины. Зная, что игроки каждый день сталкиваются с болью и эмоциями войны и вынуждены каждый матч вытаскивать их из колеи... Тогда уместно только глубокое восхищение».

«Конечно, также нужно стать здесь чемпионом и выиграть Кубок, если это возможно. Но опыт и значение футбола простираются гораздо дальше. Когда «Шахтер» играет на международном уровне, его поддерживает вся Украина. Даже в окопах люди смотрят наши матчи. Это осознание вызывает у игроков очень глубокие эмоции», - сказал Пушич.

Напомним, на зимнюю паузу в УПЛ «Шахтер» ушел на четвертом месте, уступая лидеру турнира – «Кривбассу» – три очка, хотя у «горняков» на два сыгранных матча меньше.