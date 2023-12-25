Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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  4. Марино ПУШИЧ: «Шахтер – не цирковая команда»
Украина. Премьер лига
25 декабря 2023, 09:57 |
790
1

Марино ПУШИЧ: «Шахтер – не цирковая команда»

Коучу «горняков» приятно, что его подопечные могут вдохновлять украинцев

25 декабря 2023, 09:57 |
790
1
Марино ПУШИЧ: «Шахтер – не цирковая команда»
shakhtar.com. Марино Пушич (в центре)

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич рассказал нидерландским журналистам, с какими сложностями сталкивается его команда в Украине из-за неспровоцированной военной агрессии со стороны российской армии и их наемников.

«Мы не цирковая команда, которая просто приезжает, чтобы показать несколько трюков. Мы путешествующая и, главное, дружная семья, у которой есть одна ключевая цель. И это – заставить людей всей страны гордиться, дать им на мгновение хорошее чувство, бороться за честь Украины. Зная, что игроки каждый день сталкиваются с болью и эмоциями войны и вынуждены каждый матч вытаскивать их из колеи... Тогда уместно только глубокое восхищение».

«Конечно, также нужно стать здесь чемпионом и выиграть Кубок, если это возможно. Но опыт и значение футбола простираются гораздо дальше. Когда «Шахтер» играет на международном уровне, его поддерживает вся Украина. Даже в окопах люди смотрят наши матчи. Это осознание вызывает у игроков очень глубокие эмоции», - сказал Пушич.

Напомним, на зимнюю паузу в УПЛ «Шахтер» ушел на четвертом месте, уступая лидеру турнира – «Кривбассу» – три очка, хотя у «горняков» на два сыгранных матча меньше.

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Марино Пушич Шахтер Донецк российско-украинская война
Источник SoccerNews.nl
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Умник
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