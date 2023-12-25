Клуб Черногории – против Суперлиги. Пост лайкнули Шевченко, Роналду и УЕФА
Легенды футбола косвенно высказали против создания нового супертурнира
21 декабря 2023 года суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкции на клубы, которые хотят участвовать в Европейской Суперлиге.
Фактически, за создание нового европейского соревнования выступило лишь 2 клуба: «Реал» и «Барселоны». Другие мировые команды, в частности и гранды АПЛ, отказались от участия.
Клуб из 3-й лиги Черногории «Фаны Юнайтед», который создали болельщики, выпустил мотивационное видео и высказался против создание Суперлиги:
«Пожалуйста, не отнимайте нашу мечту. Не позволяйте Суперлиге произойти. Дайте нам и всем маленьким клубам мечтать».
В видео сказано, что клуб хочет когда-то выступить в турнирах от УЕФА, мечтает об этом и просит не убивать мечту.
Самое интересное то, что этот пост лайкнули легенда футбола Андрей Шевченко и Криштиану Роналду, а также официальный Instagram-аккаунт УЕФА.
ВИДЕО. Клуб Черногории – против Суперлиги. Пост лайкнули Шевченко, Роналду и УЕФА
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