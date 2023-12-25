Другие новости25 декабря 2023, 00:18 | Обновлено 25 декабря 2023, 00:24
36
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 декабря
Важные события во всех видах спорта
25 декабря 2023, 00:18 | Обновлено 25 декабря 2023, 00:24
36
0
В понедельник, 25 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
16:00 Аланьяспор – Самсунспор
16:00 Пендикспор – Анкарагюджю
17:30 Кыргызстан – Узбекистан
19:00 Хатайспор – Бешикташ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 декабря 2023, 22:43 1
Украинский защитник «Эвертона» отлично повысил свой уровень игры в текущем сезоне
Бокс | 24 декабря 2023, 01:10 2
В Саудовской Аравии зафиксировано неожиданный результат
Футбол | 24.12.2023, 17:01
Бокс | 24.12.2023, 01:40
Футбол | 24.12.2023, 11:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.12.2023, 01:50 25
23.12.2023, 08:30 2
23.12.2023, 18:50 7
23.12.2023, 23:06 17
23.12.2023, 22:30 3
23.12.2023, 16:34 41
24.12.2023, 07:57 1
23.12.2023, 19:19 13