ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 декабря

В понедельник, 25 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Аланьяспор – Самсунспор

2.40 – 3.54 – 3.06

16:00 Пендикспор – Анкарагюджю

3.01 – 3.68 – 2.37

17:30 Кыргызстан – Узбекистан

4.71 – 3.58 – 1.74

19:00 Хатайспор – Бешикташ

3.08 – 3.71 – 2.32