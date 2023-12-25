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25 декабря 2023, 00:18 | Обновлено 25 декабря 2023, 00:24
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0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 декабря

Важные события во всех видах спорта

25 декабря 2023, 00:18 | Обновлено 25 декабря 2023, 00:24
36
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 25 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Аланьяспор – Самсунспор

Favbet 2.40 – 3.54 – 3.06

16:00 Пендикспор – Анкарагюджю

Favbet 3.01 – 3.68 – 2.37

17:30 Кыргызстан – Узбекистан

Favbet 4.71 – 3.58 – 1.74

19:00 Хатайспор – Бешикташ

Favbet 3.08 – 3.71 – 2.32

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Источник Sport.ua
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