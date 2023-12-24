УЕФА расследует дело Барселоны. Клуб в феврале могут исключить из ЛЧ

По информации испанских СМИ, в феврале УЕФА примет решение по итогам расследования нарушения финансового фейр-плей «Барселоной» и еще рядом клубов.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб все еще не в состоянии привести свои финансы в порядок, зарабатывая намного меньше, чем тратит. Кроме «Барселоны» под расследованием «Манчестер Сити», ПСЖ и другие клубы.

Если решение будет принято не в пользу «Барселоны», то команду с сезона 2024/25 могут отстранить от еврокубков.

В нынешнем сезоне команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет против «Наполи».