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Лига чемпионов
24 декабря 2023, 21:35 | Обновлено 24 декабря 2023, 22:14
1006
2

УЕФА расследует дело Барселоны. Клуб в феврале могут исключить из ЛЧ

УЕФА вскоре должен вынести свой вердикт

24 декабря 2023, 21:35 | Обновлено 24 декабря 2023, 22:14
1006
2
УЕФА расследует дело Барселоны. Клуб в феврале могут исключить из ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации испанских СМИ, в феврале УЕФА примет решение по итогам расследования нарушения финансового фейр-плей «Барселоной» и еще рядом клубов.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб все еще не в состоянии привести свои финансы в порядок, зарабатывая намного меньше, чем тратит. Кроме «Барселоны» под расследованием «Манчестер Сити», ПСЖ и другие клубы.

Если решение будет принято не в пользу «Барселоны», то команду с сезона 2024/25 могут отстранить от еврокубков.

В нынешнем сезоне команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет против «Наполи».

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Барселона УЕФА чемпионат Испании по футболу финансовый фейр-плей Лига чемпионов штрафы дисквалификация Ла Лига
Источник Marca
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Golhrenshtanga
Если так,то с Наполи будет играть Шахта
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Burevestnik
Барса - в суперлігу, а також клуби які під розслідуванням. Там інші закони.  
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