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Англия
24 декабря 2023, 20:20 |
444
2

Сделаем это вместе. Тренер Челси рассчитывает на трансферы

Почеттино нацелен на новичков

24 декабря 2023, 20:20 |
444
2
Сделаем это вместе. Тренер Челси рассчитывает на трансферы
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Тренер «Челси» Маурисио Почеттино ожидает, что зимой клуб будет активным на трансферном рынке, несмотря на то, что команда за последние сезоны потратила на новичков более 1 миллиарда фунтов.

«Конечно, мы хотим быть на другом месте в таблице. Но знали, что будет сложно. Что касается трансферов, то мы со спортивным директором знаем, что если нужно будет что-то сделать, что мы готовы. Если нужно будет кого-то добавить, то мы сделаем это вместе».

«Нужно привлекать молодых игроков, но у нас есть разные цели – и молодые игроки, и опытные», — сказал Почеттино.

Команда находится на 10-й позиции чемпионата Англии.

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Челси Михаил Мудрик Маурисио Почеттино трансферы трансферы АПЛ
Источник Sky Sports
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Комментарии 2
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Pavel_i_CO
Щоб купити новий непотріб, треба продати той непотріб, яким переповнена команда 
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Fireman
Лярд слили на трансферы и всё мало 😂
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