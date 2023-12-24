Сделаем это вместе. Тренер Челси рассчитывает на трансферы

Тренер «Челси» Маурисио Почеттино ожидает, что зимой клуб будет активным на трансферном рынке, несмотря на то, что команда за последние сезоны потратила на новичков более 1 миллиарда фунтов.

«Конечно, мы хотим быть на другом месте в таблице. Но знали, что будет сложно. Что касается трансферов, то мы со спортивным директором знаем, что если нужно будет что-то сделать, что мы готовы. Если нужно будет кого-то добавить, то мы сделаем это вместе».

«Нужно привлекать молодых игроков, но у нас есть разные цели – и молодые игроки, и опытные», — сказал Почеттино.

Команда находится на 10-й позиции чемпионата Англии.