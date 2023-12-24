Эпицентр определился с этапами подготовки и первыми спаррингами

Как стало известно Sport.ua, перволиговый «Эпицентр» свой первый контрольный матч в 2024 году проведет 10 февраля – в Киеве с местным «Локомотивом».

Все этапы подготовки подолян, начиная с 1 февраля, состоятся в Киеве. Уже есть договоренность о проведении спарринга с мировской «Дружбой» 20 февраля, а с ковалевским «Колосом» – 10 марта. Другие соперники подопечных Сергея Нагорняка в контрольных матчах еще уточняются.

Что же касается кадровых вопросов, то до конца 2023 года опорный полузащитник Андрей Липовуз, у которого заканчивается контракт, обещал сообщить, останется ли он в «Эпицентре». У других игроков «Эпицентра» – действующие контракты, они хорошо себя проявили в осенней части сезона и с ними нет оснований прощаться. Если усиление и будет, то максимум двумя футболистами.

Сейчас «Эпицентр» занимает пятое место в группе «Чемпионская», набрав 31 очко.