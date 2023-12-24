Англия24 декабря 2023, 19:05 |
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На это потратили 1 млрд фунтов. Челси – лидер АПЛ по поражениям в 2023 году
Уже проиграли 19 матчей в году
24 декабря 2023, 19:05 |
275
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«Челси» в матче чемпионата Англии проиграл «Вулверхэмптону» со счетом 1:2, потерпев 19 поражение в 2023 году в рамках АПЛ. Это худший результат среди участников элитного дивизиона Англии.
И один из худших среди топ-5 ведущих чемпионатов Европы. Больше поражений в своих чемпионатах в 2023 году было только у «Альмерии» (24), «Вердера» (20) и «Эмполи» (20).
При этом Синие после того, как клуб приобрел Тодд Боэли, потратили на приобретение новых игроков более 1 миллиарда фунтов.
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Комментарии 2
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З такими футболістами-егоїстами, вони ще не один антирекорд встановлять. Виходити 3в1 і не віддати пас...
Думаю, потратит ещё 3 миллиарда в надежде, что это поможет.
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