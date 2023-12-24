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Украина. Первая лига
24 декабря 2023, 17:26 |
247
3

ФСК Мариуполь настроен пробиться в УПЛ из-за стыковых матчей

Азовский клуб к сезону будет готовиться в Полтаве

24 декабря 2023, 17:26 |
247
3
ФСК Мариуполь настроен пробиться в УПЛ из-за стыковых матчей
ФСК Мариуполь

Как стало известно Sport.ua, перволиговый ФСК «Мариуполь» первые контрольные матчи проведет в Полтаве в начале февраля 2024 года, где примет участие в традиционном турнире на призы заслуженного тренера Украины Виктора Пожечевского.

С 15 февраля по 6 марта запланирован второй этап подготовки подопечных Олега Красноперова, который пройдет в Виннице и где будут сыграны спарринги с местной «Нивой» и «Звягелем».

Больше не будут выступать за «горожан» защитники Иван Мамросенко, Никита Тепляков, полузащитники Никита Махиня, Александр Чернецкий и нападающий Глеб Литюк. Мариупольцы рассчитывают пополнить свои ряды 6-7 новобранцами.

Команда настроена пробиться в Премьер лигу через стыковые матчи.

Пока в активе ФСК «Мариуполь» 31 очко и он занимает четвертое место в группе «Чемпионская» Первой лиги.

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ФСК Мариуполь Первая лига Украины Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Олег Красноперов Никита Тепляков Александр Чернецкий
Источник Sport.ua
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Артур Отаманчук
"ФСК Мариуполь настроен пробиться в УПЛ из-за стыковых матчей" - только из-за них? Стоит ли напрягаться из-за такой ерунды?
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Зачем в УПЛ ещё одна бездомная команда?
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