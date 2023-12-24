ФСК Мариуполь настроен пробиться в УПЛ из-за стыковых матчей
Азовский клуб к сезону будет готовиться в Полтаве
Как стало известно Sport.ua, перволиговый ФСК «Мариуполь» первые контрольные матчи проведет в Полтаве в начале февраля 2024 года, где примет участие в традиционном турнире на призы заслуженного тренера Украины Виктора Пожечевского.
С 15 февраля по 6 марта запланирован второй этап подготовки подопечных Олега Красноперова, который пройдет в Виннице и где будут сыграны спарринги с местной «Нивой» и «Звягелем».
Больше не будут выступать за «горожан» защитники Иван Мамросенко, Никита Тепляков, полузащитники Никита Махиня, Александр Чернецкий и нападающий Глеб Литюк. Мариупольцы рассчитывают пополнить свои ряды 6-7 новобранцами.
Команда настроена пробиться в Премьер лигу через стыковые матчи.
Пока в активе ФСК «Мариуполь» 31 очко и он занимает четвертое место в группе «Чемпионская» Первой лиги.
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