Больше только у 5 команд. Челси проиграл восьмой матч в сезоне АПЛ
Синие второй сезон не могут выйти на привычный уровень
Челси в матче чемпионата Англии проиграл Вулверхэмптону со счетом 1:2, потерпев уже восьмое поражение за 18 матчей сезона АПЛ. Больше неудач только у 5 команд.
Лондонцы выиграли лишь 6 раз и еще 4 раза сыграли вничью, набрав лишь 22 очка. Команда Маурисио Почеттино находится на 10-й позиции.
В конце года Челси может улучшить ситуацию с количеством побед – декабрь команда закроет встречами с Кристал Пэлас и Лутоном.
Михаил Мудрик в сезоне АПЛ провел 16 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
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