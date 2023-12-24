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Англия
24 декабря 2023, 17:11 |
376
1

Больше только у 5 команд. Челси проиграл восьмой матч в сезоне АПЛ

Синие второй сезон не могут выйти на привычный уровень

24 декабря 2023, 17:11 |
376
1
Больше только у 5 команд. Челси проиграл восьмой матч в сезоне АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Челси в матче чемпионата Англии проиграл Вулверхэмптону со счетом 1:2, потерпев уже восьмое поражение за 18 матчей сезона АПЛ. Больше неудач только у 5 команд.

Лондонцы выиграли лишь 6 раз и еще 4 раза сыграли вничью, набрав лишь 22 очка. Команда Маурисио Почеттино находится на 10-й позиции.

В конце года Челси может улучшить ситуацию с количеством побед – декабрь команда закроет встречами с Кристал Пэлас и Лутоном.

Михаил Мудрик в сезоне АПЛ провел 16 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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Falko
На Лутон я б не дуже сподівався, вони зараз на ходу. Не те що деякі.
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