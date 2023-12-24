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  4. Нужно спасать Челси. Мудрик вышел на замену во втором тайме матча АПЛ
Англия
24 декабря 2023, 16:23 | Обновлено 24 декабря 2023, 17:03
1268
5

Нужно спасать Челси. Мудрик вышел на замену во втором тайме матча АПЛ

У Челси снова проблемы

24 декабря 2023, 16:23 | Обновлено 24 декабря 2023, 17:03
1268
5
Нужно спасать Челси. Мудрик вышел на замену во втором тайме матча АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В матче чемпионата Англии против Вулверхэмтона украинский хавбек Челси Михаил Мудрик вышел на поле на 59-й минуте, заменив Армандо Бройю.

Мудрик выходил в ситуации, когда Синим нужно отыгрываться со счета 0:1. В итоге лондонцы забили один гол силами Нкунку, однако проиграли 1:2.

Для Михаила это 16 матч в нынешнем сезоне АПЛ. У полузащитника два гола и две результативные передачи.

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Челси Михаил Мудрик Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вулверхэмптон - Челси
Источник Sport.ua
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Kaftan
Який цей стерлін твердолобий?!🤦💩
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+1
Falko
Я ніпойняф, Спорт читає мої коментарі? 
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0
Aries2005
Давай, Михайло, починай вже грати і показувати якісну гру. Будете вдвох із Стерлінгом виходити на воротаря, віддай йому пас(мудаку)
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-2
Ткаченко Дмитро
Мудрика треба рятувати, а не Челсі
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-3
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