Нужно спасать Челси. Мудрик вышел на замену во втором тайме матча АПЛ

В матче чемпионата Англии против Вулверхэмтона украинский хавбек Челси Михаил Мудрик вышел на поле на 59-й минуте, заменив Армандо Бройю.

Мудрик выходил в ситуации, когда Синим нужно отыгрываться со счета 0:1. В итоге лондонцы забили один гол силами Нкунку, однако проиграли 1:2.

Для Михаила это 16 матч в нынешнем сезоне АПЛ. У полузащитника два гола и две результативные передачи.