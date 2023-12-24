Англия24 декабря 2023, 16:23 | Обновлено 24 декабря 2023, 17:03
1268
5
Нужно спасать Челси. Мудрик вышел на замену во втором тайме матча АПЛ
У Челси снова проблемы
24 декабря 2023, 16:23 | Обновлено 24 декабря 2023, 17:03
1268
5
В матче чемпионата Англии против Вулверхэмтона украинский хавбек Челси Михаил Мудрик вышел на поле на 59-й минуте, заменив Армандо Бройю.
Мудрик выходил в ситуации, когда Синим нужно отыгрываться со счета 0:1. В итоге лондонцы забили один гол силами Нкунку, однако проиграли 1:2.
Для Михаила это 16 матч в нынешнем сезоне АПЛ. У полузащитника два гола и две результативные передачи.
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Комментарии 5
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Який цей стерлін твердолобий?!🤦💩
Я ніпойняф, Спорт читає мої коментарі?
Давай, Михайло, починай вже грати і показувати якісну гру. Будете вдвох із Стерлінгом виходити на воротаря, віддай йому пас(мудаку)
Мудрика треба рятувати, а не Челсі
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