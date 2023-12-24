ВИДЕО. «Он переходит в Арсенал». Уоррен пошутил над Роналду
Известный промоутер рассмешил нападающего «Аль-Насра»
На Kingdom Arena в саудовском Эр-Рияде вечером 23 декабря началось большое шоу бокса.
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Посмотреть бои Энтони Джошуа – Отто Валлин и Деонтей Уайлдер – Джозеф Паркер приехал легендарный нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Он просматривал поединок вместе с известным боксерским промоутером Фрэнком Уорреном. Когда оператор подошел поближе, чтобы сфотографировать звезд, Уоррен сказал: «Он (Роналду – прим.) переходит в «Арсенал». После этого Криштиану начал смеяться.
ВИДЕО. «Он переходит в Арсенал». Уоррен неудачно пошутил над Роналду?
December 23, 2023
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