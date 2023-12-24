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24 декабря 2023, 00:25 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 декабря

Важные события во всех видах спорта

24 декабря 2023, 00:25 |
25
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 24 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Кыргызстан – Узбекистан

Favbet 8.90 – 4.90 – 1.33

14:00 Мотеруэлл – Рейнджерс

Favbet 9.10 – 5.40 – 1.31

15:00 Вулверхэмптон – Челси

Favbet 3.85 – 3.86 – 2.02

18:00 Фенербахче – Галатасарай

Favbet 2.25 – 3.78 – 3.16

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Источник Sport.ua
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