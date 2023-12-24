Другие новости24 декабря 2023, 00:25 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 декабря
Важные события во всех видах спорта
24 декабря 2023, 00:25 |
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В воскресенье, 24 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 Кыргызстан – Узбекистан
14:00 Мотеруэлл – Рейнджерс
15:00 Вулверхэмптон – Челси
18:00 Фенербахче – Галатасарай
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