ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 декабря

В воскресенье, 24 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Кыргызстан – Узбекистан

8.90 – 4.90 – 1.33

14:00 Мотеруэлл – Рейнджерс

9.10 – 5.40 – 1.31

15:00 Вулверхэмптон – Челси

3.85 – 3.86 – 2.02

18:00 Фенербахче – Галатасарай

2.25 – 3.78 – 3.16