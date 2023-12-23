14-летняя внучка экс-арбитра ФИФА Мирослава Ступара нуждается в помощи

14-летняя внучка экс-арбитра ФИФА Мирослава Ступара и дочка бывшего футболиста «Прикарпатья» Владимира Ступара Полина нуждается в помощи.

Об этом информирует Telegram-канал «УПЛ-ТБ»:

«Четырнадцатилетняя Полина Ступар четвертый год борется за жизнь. В свое время, приехав в Турцию, у юной уроженки Ивано-Франковска турецкими врачами был обнаружен острый лейкоз. С того времени Полине была сделана трансплантация костного мозга, после чего наступила долгожданная ремиссия. К сожалению, побочные реакции тяжелого лечения забирают ее силы и детство.

В свои 14 лет Полина весила 26 кг, у нее почти перестали ходить ноги и разгибаться руки. Она не может самостоятельно передвигаться, ее организм слаб, поэтому ей очень необходима реабилитация после тяжелого лечения. К сожалению, это возможно сделать только в Турции, поскольку девочка – не транспортабельна.

Все эти годы семья лечила ее на свои средства и средства родных и близких. Семья продала имущество в Киеве, чтобы иметь возможность спасти ребенка».