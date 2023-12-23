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  4. Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Понял, что нужно смотреть меньше матчей топ-команд»
Украина. Премьер лига
23 декабря 2023, 18:32 |
297
0

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Понял, что нужно смотреть меньше матчей топ-команд»

Тренер не хочет завышать требования для своих игроков

23 декабря 2023, 18:32 |
297
0
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Понял, что нужно смотреть меньше матчей топ-команд»
ФК Полесье. Юрий Калитвинцев

Наставник «Полесья» Юрий Калитвинцев рассказал о том, почему стал смотреть меньше матчей топ-команд ведущих чемпионатов Европы.

«В один прекрасный момент я понял, что нужно смотреть меньше матчей топ-команд. Потому что слишком потом завышаешь требования к своим игрокам и стирается та грань».

«Кажется, почему твои игроки не могут делать то, что делают они. Почему зоны не держат или не могут пробить с левой», – сказал Калитвинцев.

Житомирская команда завершила первую часть сезона УПЛ на 3-м месте.

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Полесье Житомир Юрий Калитвинцев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ТаТоТаке
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