Виталий ПОНОМАРЕВ: «Задача – чтобы Рух был на уровне грандов УПЛ»

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев оценил выступления команды в первой части нынешнего сезона:

«У команды изменился тренировочный процесс. Также мы сделали ставку на своих молодых игроков – воспитанников академии «Руха». С каждым следующим матчем они прогрессируют. Я доволен качеством игры, которую демонстрировала команда, ребята постоянно прогрессируют. Впрочем, нам есть над чем работать, и игроки должны добавить во многих аспектах. Если же анализировать то, как «Рух» провел первый круг, то мы недобрали много очков. Хватает матчей, которые команда должна была выигрывать, поскольку была сильнее соперника, а мы играли вничью.

Наша задача – создать боеспособную команду, которая в перспективе будет бороться с сильнейшими соперниками в УПЛ за самые высокие места, побеждать их, будет на одном уровне с грандами украинского футбола. Если удастся попасть в еврокубковую зону, то мы будем очень рады, но это не является текущей задачей. Важно не давить на молодых игроков, ведь сейчас идет работа на перспективу. Сейчас команда должна демонстрировать свой игровой стиль и выделяться среди своих соперников».