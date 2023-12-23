«Нужно завалить Фьюри». В Полесье рассказали, когда дебютирует Усик
Калитвинцев ждет победы Усика над британцем
Тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев надеется, что боксер Александр Усик победит Тайсона Фьюри в феврале, а затем приедет в расположение команды, чтобы дебютировать в УПЛ.
«С дебютом Усика все просто. Ему нужно завалить Фьюри и приехать в команду. Провести сбор. Он может приехать как на сбор, так и уже во время соревновательного процесса. Физически он будет готов», — сказал Калитвинцев.
Перед сезоном Усик подписал контракт с житомирским клубом. Супертяж заявил, что мечтает дебютировать в УПЛ, а также сыграть против «Динамо».
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