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  4. «Нужно завалить Фьюри». В Полесье рассказали, когда дебютирует Усик
Украина. Премьер лига
23 декабря 2023, 17:28 | Обновлено 23 декабря 2023, 18:01
514
0

«Нужно завалить Фьюри». В Полесье рассказали, когда дебютирует Усик

Калитвинцев ждет победы Усика над британцем

23 декабря 2023, 17:28 | Обновлено 23 декабря 2023, 18:01
514
0
«Нужно завалить Фьюри». В Полесье рассказали, когда дебютирует Усик
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев надеется, что боксер Александр Усик победит Тайсона Фьюри в феврале, а затем приедет в расположение команды, чтобы дебютировать в УПЛ.

«С дебютом Усика все просто. Ему нужно завалить Фьюри и приехать в команду. Провести сбор. Он может приехать как на сбор, так и уже во время соревновательного процесса. Физически он будет готов», — сказал Калитвинцев.

Перед сезоном Усик подписал контракт с житомирским клубом. Супертяж заявил, что мечтает дебютировать в УПЛ, а также сыграть против «Динамо».

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Александр Усик Юрий Калитвинцев Александр Усик - Тайсон Фьюри Украинская Премьер-лига
Источник ТаТоТаке
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