Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарного вратаря оштрафовали на 420 тысяч евро
Германия
23 декабря 2023, 16:40 |
964
0

Легендарного вратаря оштрафовали на 420 тысяч евро

Йенс Леманн повредил гараж соседа бензопилой

23 декабря 2023, 16:40 |
964
0
Легендарного вратаря оштрафовали на 420 тысяч евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Йенс Леманн

Легендарный немецкий голкипер Йенс Леманн был оштрафован судом на 420 тысяч евро. Об этом сообщают немецкие СМИ.

В прошлом году Леманн с бензопилой ворвался на участок своего соседа и спилил балку крыши его гаража. Все потому, что новый гараж соседа закрывал Леманну вид на озеро Штарнберг.

Прокурор требовал не только штраф для Леманна, но и 10-месячный тюремный срок. Обвинение утверждало, что с помощью бензопилы Йенс не только спилил балку соседского гаража, но и угрожал самому соседу физической расправой.

По теме:
Полиция составила административный протокол на бывшего игрока Шахтера
Лондонский Арсенал отказался от участия в Суперлиге
Как Армения и Грузия не попали на ЧМ из-за натурализованных бразильцев
полиция Йенс Леманн скандал суд
Источник Deutsche Welle
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-тренер Днепра-1 может возглавить одну из юношеских сборных Украины
Футбол | 23 декабря 2023, 13:58 2
Экс-тренер Днепра-1 может возглавить одну из юношеских сборных Украины
Экс-тренер Днепра-1 может возглавить одну из юношеских сборных Украины

У Дмитрия Михайленко дела на Кипре идут не очень хорошо

Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз
Футбол | 23 декабря 2023, 08:10 5
Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз
Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз

«Красно-белые» являются вторыми фаворитами на чемпионство в Испании по мнению букмекеров

Месси курит в сторонке. Игрок Манчестер Сити завоевал 14-й титул в 23 года
Футбол | 22.12.2023, 23:11
Месси курит в сторонке. Игрок Манчестер Сити завоевал 14-й титул в 23 года
Месси курит в сторонке. Игрок Манчестер Сити завоевал 14-й титул в 23 года
Источник: Реал Мадрид рассматривает возможность трансфера игрока из россии
Футбол | 23.12.2023, 15:01
Источник: Реал Мадрид рассматривает возможность трансфера игрока из россии
Источник: Реал Мадрид рассматривает возможность трансфера игрока из россии
В 60 раз меньше, чем за требл. Сколько заработал Ман Сити на КЧМ-2023?
Футбол | 23.12.2023, 08:30
В 60 раз меньше, чем за требл. Сколько заработал Ман Сити на КЧМ-2023?
В 60 раз меньше, чем за требл. Сколько заработал Ман Сити на КЧМ-2023?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как Армения и Грузия не попали на ЧМ из-за натурализованных бразильцев
Как Армения и Грузия не попали на ЧМ из-за натурализованных бразильцев
22.12.2023, 03:35 2
Футзал
ВИДЕО. Игрок клуба второй лиги Португалии оформил шедевр в ворота Трубина
ВИДЕО. Игрок клуба второй лиги Португалии оформил шедевр в ворота Трубина
21.12.2023, 22:55 3
Футбол
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге претендует на звание лучшего в декабре
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге претендует на звание лучшего в декабре
22.12.2023, 19:31
Футбол
Джошуа рискует против Валлина. Все будет зависеть от cтиля бокса британца
Джошуа рискует против Валлина. Все будет зависеть от cтиля бокса британца
23.12.2023, 10:01 4
Бокс
Стало известно условие, при котором Барселона подпишет Виктора Цыганкова
Стало известно условие, при котором Барселона подпишет Виктора Цыганкова
22.12.2023, 09:00 6
Футбол
Ман Сити хочет помочь Жироне выиграть Ла Лигу и готов отдать ей игроков
Ман Сити хочет помочь Жироне выиграть Ла Лигу и готов отдать ей игроков
21.12.2023, 18:15 9
Футбол
Суперкомпьютер назвал фаворита Ла Лиги после 18 туров. Каковы шансы Жироны?
Суперкомпьютер назвал фаворита Ла Лиги после 18 туров. Каковы шансы Жироны?
22.12.2023, 18:04 2
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: Главный конкурент – Жирона? Они показали свой уровень с Бетисом
АНЧЕЛОТТИ: Главный конкурент – Жирона? Они показали свой уровень с Бетисом
22.12.2023, 01:07
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем