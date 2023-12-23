Легендарного вратаря оштрафовали на 420 тысяч евро
Йенс Леманн повредил гараж соседа бензопилой
Легендарный немецкий голкипер Йенс Леманн был оштрафован судом на 420 тысяч евро. Об этом сообщают немецкие СМИ.
В прошлом году Леманн с бензопилой ворвался на участок своего соседа и спилил балку крыши его гаража. Все потому, что новый гараж соседа закрывал Леманну вид на озеро Штарнберг.
Прокурор требовал не только штраф для Леманна, но и 10-месячный тюремный срок. Обвинение утверждало, что с помощью бензопилы Йенс не только спилил балку соседского гаража, но и угрожал самому соседу физической расправой.
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