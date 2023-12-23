Его не заменить. Забарный выйдет в основе на матч АПЛ

Борнмут в матче чемпионата Англии на выезде сыграет против Ноттингем Форест, а в основе гостей выйдет украинский защитник Илья Забарный.

Игрок в сезоне еще не получал отдых – это будет 17 матч в сезоне АПЛ и 19 во всех турнирах. Пока Забарный результативными действиями не отмечался.

Борнмут с 19 очками занимает 14-е место.