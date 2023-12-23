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Англия
23 декабря 2023, 16:08 | Обновлено 23 декабря 2023, 17:01
555
0

Его не заменить. Забарный выйдет в основе на матч АПЛ

Украинец провел все матчи в сезоне

23 декабря 2023, 16:08 | Обновлено 23 декабря 2023, 17:01
555
0
Его не заменить. Забарный выйдет в основе на матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Борнмут в матче чемпионата Англии на выезде сыграет против Ноттингем Форест, а в основе гостей выйдет украинский защитник Илья Забарный.

Игрок в сезоне еще не получал отдых – это будет 17 матч в сезоне АПЛ и 19 во всех турнирах. Пока Забарный результативными действиями не отмечался.

Борнмут с 19 очками занимает 14-е место.

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Борнмут Илья Забарный чемпионат Англии по футболу стартовые составы Английская Премьер-лига Ноттингем Форест
Источник Sport.ua
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