Англия23 декабря 2023, 16:08 | Обновлено 23 декабря 2023, 17:01
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Его не заменить. Забарный выйдет в основе на матч АПЛ
Украинец провел все матчи в сезоне
23 декабря 2023, 16:08 | Обновлено 23 декабря 2023, 17:01
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Борнмут в матче чемпионата Англии на выезде сыграет против Ноттингем Форест, а в основе гостей выйдет украинский защитник Илья Забарный.
Игрок в сезоне еще не получал отдых – это будет 17 матч в сезоне АПЛ и 19 во всех турнирах. Пока Забарный результативными действиями не отмечался.
Борнмут с 19 очками занимает 14-е место.
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