Марко САПУГА: «Шестое место – хороший результат для Руха»

Полузащитник «Руха» Марко Сапуга оценил выступления команды в первой части сезона УПЛ:

«Мы закончили весеннюю часть сезона на шестом месте и это – хороший для нас результат. На текущей дистанции «Рух» держался вблизи группы лидеров и демонстрировал яркую и содержательную игру, собственный стиль.

Конечно, в последних матчах перед паузой мы очень хотели победить, чтобы с хорошим настроением уйти в отпуск, но и так команда получила ценные очки. Этот отдых должен пойти нам на пользу, ведь после отпуска игроки с новыми силами начнут тренироваться. На сборах мы плодотворно поработаем, готовясь к весенней части УПЛ».