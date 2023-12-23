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  4. Марко САПУГА: «Шестое место – хороший результат для Руха»
Украина. Премьер лига
23 декабря 2023, 15:20 |
101
0

Марко САПУГА: «Шестое место – хороший результат для Руха»

Хавбек «Руха» – о первой части сезона

23 декабря 2023, 15:20 |
101
0
Марко САПУГА: «Шестое место – хороший результат для Руха»
ФК Рух. Марко Сапуга

Полузащитник «Руха» Марко Сапуга оценил выступления команды в первой части сезона УПЛ:

«Мы закончили весеннюю часть сезона на шестом месте и это – хороший для нас результат. На текущей дистанции «Рух» держался вблизи группы лидеров и демонстрировал яркую и содержательную игру, собственный стиль.

Конечно, в последних матчах перед паузой мы очень хотели победить, чтобы с хорошим настроением уйти в отпуск, но и так команда получила ценные очки. Этот отдых должен пойти нам на пользу, ведь после отпуска игроки с новыми силами начнут тренироваться. На сборах мы плодотворно поработаем, готовясь к весенней части УПЛ».

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Марко Сапуга Рух Львов Украинская Премьер-лига
Источник ФК Рух Львов
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